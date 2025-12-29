15-летняя холмчанка Полина Павлович стала звездой тяжёлой атлетики мирового уровня

Моя собеседница – совсем ещё юная девушка. Однако, несмотря на свои пятнадцать лет, она успела многого достигнуть в спорте. Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи до 17 лет, победитель чемпионата Европы среди девушек до 15 лет, победитель первенства и чемпионата России, обладатель множества европейских и российских рекордов.

– Помнишь ли тот день, когда впервые переступила порог спортивного зала тяжёлой атлетики?

– Вначале я занималась кроссфитом. Это вид спорта, включающий в себя систему круговых тренировок высокой интенсивности, где сочетаются упражнения из аэробики, гимнастики, лёгкой и тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга. В один из дней мой наставник по кроссфиту пригласил на тренировку тренера по тяжёлой атлетике Максима Николаевича Шейко, чтобы он присмотрелся ко мне. Максим Николаевич, увидев у меня определённый потенциал, предложил заняться тяжёлой атлетикой. Я согласилась. Отложилось в памяти, что на первой тренировке начали работать с грифом.

– Как твои родители отнеслись к тому, что решила заняться тяжёлой атлетикой?

– Довольно спокойно. Это было моё решение, и они меня поддержали.

– Расскажи о своих первых соревнованиях и каков был результат?

– В Холмске проходило первенство Сахалинской области. Не скажу, какой вес поднимала, но хорошо помню, что очень волновалась и много допускала технических ошибок в рывке и толчке. Несмотря на сильный мандраж, смогла подняться на высшую ступеньку пьедестала почёта.

– В твоей коллекции наград медали не только со всероссийских соревнований и чемпионата России, но и с чемпионатов Европы и мира. Какая из них дороже всех?

– Самая дорогая – последняя, с первенства мира среди девушек до 17 лет, который проходил в этом году в городе Лиме – столице Перу. Именно там я показала свои лучшие результаты. Домой вернулась с бронзовой медалью.

– Чем тебе запомнится уходящий 2025 год?

– Выступлением на первенстве Европы в городе Дуррес (Албания) в возрастной категории до 20 лет. Я была самая младшая из участниц, но получила бронзовую медаль.

Дело в том, что к этому первенству мне пришлось готовиться самостоятельно. Мой тренер-наставник не смог выехать со мной на спортивные сборы в город Руза Московской области. И все его уроки, в плане тренировок, получала от него по видеозвонку. Несмотря на восьмичасовую разницу во времени, Максим Николаевич всегда был на связи, даже тогда, когда на Сахалине часы показывали два-три часа ночи.

– Какие спортивные цели ставишь на 2026 год?

– Что касается покорения новых спортивных вершин, то их нет. Главное для меня в наступающем году – успешно сдать в школе экзамены за 9 класс и поступить во Владивостоке в государственное училище олимпийского резерва.

Беседовал Игорь КАРПУК.

Фото автора.