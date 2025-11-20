15 новых стоматологических установок появилось в областной стоматологической поликлинике по программе «Здоровье для каждого»

Такое приобретение позволит заметно увеличить доступность медицинской помощи для жителей региона – новшество позволит не только увеличить уровень комфорта, но и привлечь большее количество специалистов.

Новые установки имеют ряд преимуществ – мощное светодиодное освещение, мягкий ход кресла, интуитивное управление.

– Мы обновили уже 75 процентов установок, процесс полностью завершится в течение нескольких лет, – отметил главврач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.

Записаться в профильное учреждение можно по номеру 1-300. Для всех жителей региона действует единый номер телефона. Также запись доступна на портале госуслуг и в приложении «Острова.65». В районах профильная медицинская помощь оказывается в специализированных отделениях ЦРБ.