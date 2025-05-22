15 тыс. школьников Южно-Сахалинска отдохнут в летних оздоровительных лагерях

Из них более 11 тыс. ребят проведут лето активно, участвуя в специальных программах отдыха и развития, не выезжая за пределы города.

84 лагеря организованы при школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Здесь дети будут заниматься спортом, в творческих мастерских, ездить на экскурсии. Из них 39 – профильные лагеря, 33 – дневного пребывания и 12 – труда и отдыха. Кроме того, в организации летней кампании участвуют индивидуальные предприниматели.

Дети могут провести каникулы в профильных сменах, организованных на базе спортивных объектов – в школах по греко-римской борьбе и плаванию. Здесь пройдут тренировки, соревнования и различные развлекательные мероприятия, которыми планируется охватить 170 ребят.

Также для школьников будут организованы мероприятия в лагерях городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, Домов культуры Синегорска, Березняков, Ключей, Стародубского.

На заметку родителям: цена путёвки не превышает 32 951 рубль. Однако реальные расходы семьи составят от 3 205,30 до 19 192,70 рублей в зависимости от стоимости культурно-массовых мероприятий. Оставшуюся сумму компенсирует бюджет города. Бесплатные путёвки предусмотрены для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также для детей военнослужащих, проходящих службу или погибших в ходе специальной военной операции.

Заявления на приобретение путёвок принимаются через портал «Госуслуги». Если заявка одобрена, родители получают уведомление, после чего заключают договор с выбранной организацией. Список действующих лагерей доступен на официальном сайте регионального министерства образования.

– Все лагеря имеют заключение Роспотребнадзора. Мы большое внимание уделяем пожарной безопасности, террористической защищённости, соблюдению санитарных норм. Сейчас во всех учреждениях завершают обработку территорий от клещей, – сказал заместитель директора департамента образования города Южно-Сахалинск Леонид Тамонов.

Во время каникул многие подростки стремятся поработать. Как правило, ребята устраиваются в свои же школы, но такую возможность предоставляют и другие организации. Всего на летний период открыто более 2 тыс. рабочих мест для детей от 14 до 17 лет. Это вакансии, не требующие особой квалификации: подсобные рабочие, помощники школьных библиотекарей и др.

К примеру, в «Спортивном городе» ребята смогут инспектировать спортивные площадки областного центра, организовывать мероприятия и помогать инструкторам. Помимо этого, подростков ждут вакансии в городском парке им. Ю. Гагарина. Здесь ребята будут заняты уборкой территории, подготовкой культурно-массовых мероприятий, уходом за растениями.

Заработная плата для временных работников с учётом налогообложения составит примерно

20 768 рублей. Чтобы выбрать подходящую вакансию и оформить заявку, достаточно воспользоваться сайтом службы занятости населения «Работа России». Полный перечень организаций, принимающих подростков на временную работу, размещён на сайте департамента образования Южно-Сахалинска.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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