150 косолапых в день. Художники дали старт празднованию 140-летия областного центра

В понедельник в Южно-Сахалинске стартовала юбилейная неделя — горожан поздравляют с Днем рождения областной столицы. Праздничные площадки распределены по Коммунистическому проспекту: в нескольких местах можно посмотреть исторические фотографии города и инсталляции из цветов, а у Чехов-центра и «Октября» — послушать игру музыкантов. На площадке перед областным правительством с 18.00 до 20.00 проходит самое загадочное действие праздничной программы — в большом светлом павильоне, похожем на теплицу всю неделю желающие раскрашивают гипсовых медведей.

Кисточкой, красками и консультациями специалистов горожан снабжают бесплатно. Самостоятельно разрисованного медведя можно унести домой. Организаторы художественных мастер-классов планируют раздавать по 150 медведей каждый вечер вплоть до пятницы.

Вчера «покрасочными» работами командовала Юлия Апатьева, преподаватель городской детской художественной школы. Ей ассистировала Галина Дубровина, руководитель кружка из дома культуры села Ключи. Амбициозные планы оформления и раздачи разрисованных зверей населению художники оценивают с оптимизмом.

— Будем стараться. 5 сентября мало людей пришло из-за ливня, а вот сегодня у нас аншлаг.

И действительно — почти все столы павильона заняты людьми самых разных возрастов.

Я прошу подписать одного медведя для «Советского Сахалина», обещая, что журналист Ярослав Сафонов раскрасит его, как только выйдет из отпуска. Юлия любезно украшает гипсового хищника надписью «Для Советского Сахалина». Предупреждает, что краске нужно всего пять минут, чтобы высохнуть.

— Это же гипс, он тянет красочку.

Перед зданием областного правительства стоят макеты первой вышки купца Григория Зотова и нефтяной платформы. Здесь же один из городских символов — модель телевышки с подсветкой. На Коммунистическом проспекте горожан караулит дуэт барышень с девственно-чистыми мишками в руках. Это волонтеры мероприятия, студенты второго курса колледжа искусств Анна Новосёлова и Алина Деменко.

— Мы дизайнеры. У нас дизайн по отраслям, ближе к четвёртому курсу определимся со специализацией. Сейчас можно по курсам окончить колледж, пройти дополнительное обучение, как повышение квалификации. Это та же самая «вышка».

Со стороны кинотеатра «Октябрь» доносится музыка и веселый голос ведущего. Он рассказывает горожанам, чем была жевательная резинка для жителей Сахалина во времена СССР. Тепло нашего сентября гармонирует с настроение: этим вечером хочется петь и танцевать вместе с музыкантами. Чем и занимаются южно-сахалинцы.

Николай Шелепов.