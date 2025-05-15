16 – 17 мая по югу Сахалина пройдет информационно-агитационный автопробег «Звезда Победы»

16 – 17 мая по югу Сахалина пройдёт информационно-агитационный автопробег «Звезда Победы». Военно-патриотическая акция приурочена к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.

В заезде примут участие автомобилисты и мотоциклисты. Маршрут составит около 500 км и пройдёт через Южно-Сахалинск, Долинск, Томари, Холмск, Невельск, Аниву и Корсаков, завершившись в областной столице.

В каждой точке пути участники встретятся с руководителями районов, общественностью и молодёжью. Также проведут митинги и торжественные церемонии возложения цветов к братским могилам и мемориалам.

Главная задача «Звезды Победы» — увековечение подвига советского народа, который внёс решающий вклад в разгром фашистской Германии и её союзников.

Наталья ДЕСЯТОВА.