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16 августа скоропостижно умерла Ирина Трутнева, работавшая в команде экс-губернатора Александра Хорошавина

Об этом сообщил мэр Охинского района Евгений Михлик.

Ирина Трутнева вместе с Хорошавиным работала в охинской администрации, оттуда вместе с ним перешла на работу в область. В правительстве Хорошавина она занимала пост вице-губернатора, курировала социальную сферу. Со своего поста ушла спустя некоторое время после его ареста.⠀

Она всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и – делом. Повседневное общение с Ириной Ивановной приносило не только позитив, радость энергии, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у Ирины Ивановны было огромное количество и которым она щедро делилась со всеми желающими, – написал Евгений Михлик. – ⠀Память о Ирине Ивановне сохранится в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Эдуард Самойлов.

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