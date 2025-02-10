16,5 тыс. жителей области прошли репродуктивную диспансеризацию

Программу проверки репродуктивного здоровья запустили на островах в июне прошлого года. Специалисты выявляют и корректируют факторы риска у пациентов в возрасте от 18 до 49 лет и помогают им стать счастливыми родителями здоровых малышей.

Среди пациентов, которые уже прошли репродуктивную диспансеризацию, у 10% выявлен риск развития заболеваний, больше 80% – здоровые люди, способные к зачатию, 7,3% жителей направлены на повторное обследование и определение дальнейшей тактики лечения.

– Сейчас есть тенденция к более позднему планированию беременности. Молодые люди заботятся о карьере и приходят к вопросам продолжения рода после 25 – 30 лет. Но проверять своё репродуктивное здоровье нужно регулярно и неважно, планируете ли вы зачатие сейчас или через 10 лет. Радует, что с появлением репродуктивной диспансеризации больше девушек стали понимать важность профилактических осмотров и посещать наш кабинет, – рассказала гинеколог центральной поликлиники Южно-Сахалинска Ирина Коренькова.

Женщины заполняют анкету, проходят осмотр у акушера-гинеколога и необходимые исследования. Мужчинам также рекомендуется пройти репродуктивную диспансеризацию, чтобы выявить заболевания.

– В кабинете мы в первую очередь беседуем с пациентами, собираем анамнез. Если есть жалобы или беспокойства, переходим к исследованиям. Чаще всего проблемы с зачатием со стороны мужчины возникают из-за перенесённого раннее воспалительного заболевания мочеполовой системы – инфекций, травм и прочего, – отметил уролог центральной поликлиники Южно-Сахалинска Артём Кузнецов.

Записаться на обследование можно по номеру 1-300 или обратившись в поликлинику по месту жительства. В 2025 году специалисты планируют охватить более 68 тысяч сахалинцев и курильчан и помочь каждому, кто мечтает стать родителем.