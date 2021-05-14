17 мая во всех районах области стартует ярмарочный марафон

Мы уже соскучились по традиционным весенним сельскохозяйственным ярмаркам. Прошлой весной из-за коронавирусных ограничений широкие гулянья и массовые мероприятия попали под запрет.. И вот – приятная новость. Региональное министерство сельского хозяйства и торговли опубликовало график проведения таких ярмарок в разных районах области.

Ярмарочный марафон начинается с 17-го и завершается 23 мая. В Южно-Сахалинске в этот период будет действовать главная площадка к югу от Дома торговли, что на проспекте Мира. В будни с 10-ти до 18-ти, а в выходные – с 9-ти до 16-ти часов. Помимо этой площадки, организаторы задействуют еще пять универсальных, при крупных торговых центрах, и одну особенную – экологическую, что юго-восточнее пересечения проспекта Мира и улицы Бумажной.

Из прочих муниципалитетов по широте охвата выделяется Долинский район. Кроме главной ярмарки в Долинске, на улице Пионерской, сельскохозяйственный праздник состоится в семи селах: Сокол, Быков, Углезаводск, Покровка, Стародубское, Взморье, Советское.

Главная же ярмарка региона «Весна – 2021» запланирована на 22 мая. Основательнее с графиком можно ознакомиться на официальном сайте регионального минсельхоза, пройдя по ссылке (https://trade.sakhalin.gov.ru/index.php?id=78).

Организаторы в мэрии областного центра до последнего момента сохраняют интригу, все подробности проведения ярмарок они расскажут журналистам 17 мая.

Традиционно любимый многими островитянами сельскохозяйственный шопинг проходит под музыку, с выступлениями лучших островных самодеятельных коллективов.

Владимир СЛАВИН.