17 миллионов гостей посетили выставку «Россия» в Москве

26 июня на Международной выставке-форуме “Россия” встретили 17-миллионного посетителя. Им стал волгоградец Егор Морозов. Он приехал на выставку вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

– Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что Выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна, — отметил Егор Морозов.

Гости получили подарки от Выставки “Россия” и Правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

– Сейчас на нашей Выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля Выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!» — сказала генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.