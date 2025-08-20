Алексей Рыжков: военкор, краевед, учитель

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Достойнейшее место в их ряду занимает Алексей Николаевич Рыжков – известный на Дальнем Востоке историк-краевед, журналист, автор газетных публикаций и книг по истории островного края. За проявленные доблесть и мужество в 1945 году военный корреспондент Рыжков был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». В послевоенные годы был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Суровый путь по Сахалину

Родился Алексей Николаевич 26 августа 1908 года в Костроме в семье служащего. В 1924-м окончил школу и поступил в сельскохозяйственный техникум в городе Великий Устюг. Но уже через год губком комсомола направил его в село Кичменский городок Северо-Двинской губернии, где Рыжков работал заведующим районным отделением издательства «Советская мысль», затем несколько лет – в книготорговой системе.

В молодости он был страстным путешественником, много ездил по стране, пешком обошел весь Крым. А в 1931-м отправился на Дальний Восток, устроился матросом в морскую экспедицию, которая работала вдоль восточного побережья Приморья. Когда экспедиция завершилась, Рыжков во Владивостокском порту увидел пароход «Эривань», готовившийся к отплытию на Сахалин, и не смог устоять от соблазна отправиться на далекий остров.

Через девять дней пароход попал в жесточайший шторм и едва не пошел на дно, так и не сумев добраться в порт Александровска-Сахалинского, в тот период – административного центра Северного Сахалина. В середине декабря почти две тысячи пассажиров «Эривани» были высажены в портпункте Пильво. До Александровска пришлось идти пешком по заснеженной дороге больше ста километров, на санях везли только больных, женщин и детей. На всю жизнь Алексей Рыжков запомнил этот суровый переход.

Родная далекая окраина

В Александровске с 1931-го по 1937-й год он работал в редакции газеты «Советский Сахалин» сначала литсотрудником, затем заведующим отделом, ответственным секретарем. Одновременно был собкором газеты «Пищевая индустрия». Объехал и обошел пешком почти весь Северный Сахалин, в своих статьях рассказывал о работе ликбезов, красных юрт и культбаз, о коллективизации и жизни сахалинских нивхов, первых авиационных перелетах на Сахалин, стахановском движении, новостройках и пр. Более всего любил писать о научных экспедициях, которые пробудили в нем интерес к изучению коренных народностей острова.

На Сахалине Алексей Николаевич женился, родились дети. Но в 1937-м, когда одного за другим стали арестовывать его товарищей, он спешно покинул остров. Впрочем, была и другая причина отъезда: молодой журналист и краевед мечтал получить высшее образование.

Семья Рыжковых перебралась в город Галич Костромской области. Алексей Николаевич работал научным сотрудником, затем директором краеведческого музея, заочно учился в Московском институте истории, философии и литературы. На первом же курсе занялся научной деятельностью: в 1940 году в соавторстве с доцентом МИФЛИ А.М. Золотаревым он написал раздел о нивхах в сборник «Народы СССР». Затем по рекомендации Золотарева студент Рыжков был принят директором Института этнографии в Ленинграде академиком В.В. Струве, который предложил ему работу в институте. Перед Рыжковым открылась дорога в большую науку. Однако у него были другие планы.

В 1940-м Алексей Николаевич с семьей вернулся на Сахалин, устроился на областное радио редактором литературного и политического вещания. Но тяга к науке оказалась сильнее – вскоре он стал научным сотрудником, а позже директором областного краеведческого музея в Александровске-Сахалинском. Стал изучать нивхский язык и фольклор, тогда же вышли в свет его первые блестящие публикации и исторические очерки о Сахалине. Хотелось работать, учиться – впереди была целая жизнь.

Все планы нарушила война.

Военкор фронтовой газеты

В 1942-м Александровским военкоматом он был призван в ряды Красной Армии. Учился в военно-пехотном училище, откуда в 1943 году был отозван и направлен в редакцию газеты Дальневосточного фронта «Тревога». Часто бывал на передовых позициях, жил одной жизнью с бойцами, испытывая одну на всех решимость бить врага. Позже окончил ускоренные курсы военно-политического училища, получил звание младшего лейтенанта.

А в июле 1944-го Рыжкова направили на Сахалин – военным корреспондентом газеты «За Советскую Родину». В фондах Государственного архива Сахалинской области сохранились уникальные снимки из альбома А.Н. Рыжкова той поры. На одном из них подпись, сделанная его рукой: «Занятие литературного кружка при дивизионной газете «За Советскую Родину».

В 1945 году военкор Рыжков участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина. По данным историков, в июле 1944 года 56-я дивизия, куда был направлен Алексей Николаевич, стояла на границе с Южным Сахалином. После объявления войны Японии в ночь на 11 августа в составе кавалерийского эскадрона Рыжков перешел границу. У погранзаставы Хандаса Южная завязался жестокий бой, эскадрон попал в окружение и весь был бы уничтожен, если бы на выручку не пришел батальон Г.Г. Светецкого. Алексей Рыжков проявил мужество в этом бою.

Вот строки из наградного листа медалью «За боевые заслуги» секретаря редакции дивизионной газеты 79-й стрелковой дивизии 16-й Армии от 20 августа 1945 года (из архива Минобороны): «Тов. Рыжков, будучи непосредственно в боевых порядках, выявлял героические подвиги бойцов, их боевой опыт, и оформлял материалы дивизионной газеты, воспитывая этим в личном составе высокий наступательный порыв».

В августе 1945 года он был принят в члены ВКПБ. По окончании боевых действий, уже в звании лейтенанта, по заданию политуправления 2-го Дальневосточного фронта был направлен в Маока (сейчас – Холмск) для составления военно-исторической справки о боях за этот город. Демобилизовался в декабре 1945-го.

Редактор – хранитель истории

Приведем несколько фактов из богатой послевоенной биографии Алексея Рыжкова. В январе 1946 года политотделом Гражданского управления он был направлен на работу по восстановлению бумажной промышленности в трест Сахалинбумпром. В 1951-м продолжил прерванное войной обучение – поступил на заочное отделение исторического факультета в Хабаровский государственный университет, в 1954-м перевелся в ЮСГПИ и в 1956 году блестяще окончил его по специальности «история».

С 1952-го вновь вернулся в журналистику, работал в редакциях газет «Советский Сахалин» и «Железнодорожник Сахалина». В 1954-м стал редактором издательской группы, позднее преобразованной в Сахалинское книжное издательство. За 10 лет работы вышли из печати десятки краеведческих книг под его редакцией.

Не забывал краевед и ставший родным Александровск-Сахалинский. По воспоминаниям современников, ему было горько и обидно, когда гибли немые свидетели сахалинской истории – старинные здания. Доктор исторических наук М.С. Высоков вспоминал, как в конце семидесятых в Александровске решили построить новый кинотеатр на месте тюремной пекарни, уцелевшей со времен каторги. Несмотря на протесты горожан, областное управление кинофикации настаивало, что лучшего места для новостройки нет. В Александровск тогда выехала комиссия от Общества охраны памятников, в которую вошли А.Н. Рыжков, М.С. Высоков и представитель управления кинофикации. Спорное здание было в прекрасном состоянии и могло быть использовано для создания краеведческих экспозиций. По итогам поездки была подготовлена справка о внесении бывшей пекарни в реестр памятников истории, этот документ содержал также предложения по использованию помещения в музейных целях. Но, к сожалению, предложения комиссии не были услышаны. По распоряжению властей здание бывшей тюремной пекарни было снесено за одну ночь.

Педагог с большой буквы

В конце 1963 года Алексей Николаевич Рыжков был принят в Южно-Сахалинский педагогический институт на должность преподавателя истории. И сразу стал любимцем студентов – поколения его выпускников до сих пор с благодарностью вспоминают этого талантливого ученого и уникального человека.

В 1967 году, защитив в Московском ордена Трудового Красного Знамени государственном педагогическом институте им. Ленина кандидатскую диссертацию на тему «Сахалин и Курильские острова в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)», А.Н. Рыжков получил ученую степень кандидата исторических наук. А в 1969 году был утвержден в ученом звании доцента. В 1971-м стал заведующим кафедрой истории ЮСГПИ.

Хватало сил и на активную общественную работу – состоял членом Союза журналистов СССР и Всероссийского общества по распространению политических и научных знаний, был членом Совета Сахалинского областного краеведческого музея, несколько лет был председателем Сахалинского отделения Географического общества СССР, в 1970 году ему было присвоено почетное звание «Отличный краевед Сахалинской области». Он один из организаторов областного отделения общества «Знание».

В феврале 1982 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры наш земляк был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В 1987 году Алексей Николаевич ушел на пенсию, чтобы больше времени оставалось на новые краеведческие книги и общественную работу. «Я не отстаю от поезда, а просто перехожу в другой вагон», – сказал он в своей прощальной речи перед преподавателями и студентами пединститута. Однако в полной мере этим планам сбыться было не суждено: А.Н. Рыжков умер в Южно-Сахалинске 24 февраля 1989 года.

Рыжковское наследие

В 1998 году Сахалинская областная универсальная научная библиотека впервые организовала Рыжковские чтения, с тех пор они проходят раз в три года.

Наследие фронтовика за 50 лет работы на островах – это его книги о людях и городах. В книге «Бои за родные острова» автор знакомит читателей со своим дневником, который вел в марте-сентябре 1945-го, и где излагает ход военных действий на Сахалине. Всего же Алексеем Николаевичем опубликовано более 800 статей исторической, краеведческой и военно-патриотической тематики, проведено более трех тысяч публичных лекций, встреч со школьниками, студентами, солдатами.

А. Н. Рыжков оставил ярчайший след в истории островного региона. В Государственном историческом архиве Сахалинской области есть фонд, где хранятся научные работы, заметки, газетные вырезки, личные ордена и медали, дипломы и фотографии, обширная переписка Алексея Николаевича со школьниками, студентами, учеными, ветеранами, его библиотека – тысячи редких книг. В 1987 году А.Н. Рыжков передал в фонд часть личного архива, остальные документы вместе с библиотекой были переданы его женой Лилией Ивановной Рыжковой в 1991 году.

Рыжковский фонд один из самых востребованных, с ним работают студенты, аспиранты, преподаватели, журналисты. А значит, дело его продолжают последователи и все, кому небезразлична история наших островов.

