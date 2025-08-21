До закрытия выставки «Манткава – 95» остались считанные дни

В зале «Современникъ» музея книги Чехова «Остров Сахалин» в предстоящее воскресенье завершается масштабная выставка творчества Гиви Манткавы – заслуженного художника РСФСР, члена ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО и первого председателя Сахалинской организации Союза художников РСФСР. За три месяца работы экспозицию посетило более 3000 человек.

На двух этажах «Современника» были представлены более 80 работ художника из архивов ведущих музеев страны и частных коллекций: графика, живопись, эскизы, книжные иллюстрации и другие произведения искусства. Здесь и ранее неизвестные широкой публике работы с завораживающими, юморными и бытовыми сюжетами.

– У нас было своеобразное лето с Гиви Манткава. Именно с ним оно могло быть таким по-грузински жарким. Сейчас ведутся переговоры с владельцами картин. В планах сделать виртуальную выставку и подготовить каталог его работ. Выставка должна жить, пусть и в других форматах, – поделилась директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Как отмечают организаторы, зрители не остались равнодушными и оставляли положительные отзывы, что непременно показывает успех экспозиции. Копии книг с теплыми словами о выставке были переданы семье художника — его супруге Лине Аверичевой и детям.

Финальный вечер начался с выступления Ярославны Калашниковой, исполнившей песню «Улетай на крыльях ветра». Её поддержала Анна Жилина с авторской композицией «Сахалин», кстати, участницы проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова». На экранах демонстрировались слайд-шоу с ожившими картинами Манткавы.

На сцену выходили друзья, коллеги и близкие художника, делясь своими воспоминаниями.

– Гиви Михайлович был частью нашей журналистской тусовки. Он сотрудничал с сахалинскими газетами, его графика украшала полосы изданий. Мы дружили, несмотря на разницу в возрасте, пели песни, пили грузинское вино и наслаждались жизнью. 20 лет назад мы вместе с семьёй открыли первую и единственную на Дальнем Востоке частную картинную галерею, куда можно прийти и побыть «с художником наедине», – рассказала главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская.

Галерея расположена на первом этаже гостиницы «Лада» (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154). Здесь можно увидеть работы Манткавы, которые долгое время оставались известными лишь в узком кругу. Например, год назад пейзаж «Пасмурный день», написанный почти 40 лет назад, был прислан в редакцию из Санкт-Петербурга и только сейчас стал доступен для широкой публики.

Выставка «Макткава – 95» стала важным культурным событием, объединившим любителей искусства и тех, кто лично знал художника. Организаторы подчеркивают: впереди работа над виртуальной версией и каталогом, для сохранения наследия Гиви Манткавы для будущих поколений.

Анастасия КАРАМУШКИНА.