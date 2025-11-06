Михаил Томилов: радист, историк, журналист

Михаил Никифорович Томилов. 1980-е годы.

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Один из них, Михаил Никифорович Томилов, участвовал в освобождении юга Сахалина, позже занимался историей, работал в нескольких газетах, стал членом Союза журналистов СССР.

Михаил Томилов, 1950 год.

Пятнадцатилетний учитель

Михаил Томилов родился 10 октября 1919 года в деревне Большой Дор Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.

Этимология названия этого населенного пункта восходит к древнерусскому слову «дор». В книге «Живописная Россия» (1881 года издания) говорится:

«Самые росчисти в лесу (подсеки или поджоги), возделанные и оживленные человеческим трудом, носят повсюду неизменное имя доров».

По русскому Северу разбросано немало населенных пунктов с таким названием. В том, где родился Михаил, накануне революции 1917 года проживало чуть менее 300 крестьян. Они выращивали рожь, яровую пшеницу, овёс, ячмень, горох, картофель, лён.

Удостоверение об окончании Дивизионной партийной школы. 1943 год.

По тем временам Дор считался довольно большой деревней. В 1921 году здесь даже открыли вспомогательный почтовый пункт.

Бурные события 1930-х не обошли стороной глубинку Вологодской области. Потрясением для крестьян стали борьба с религией и коллективизация. Затронули эти процессы и Михаила Томилова.

Любознательный с детства, он рано начал читать и писать. Учился в школе села Кобыльск Кичменгско-Городецкого района. Был пионером, затем вступил в комсомол.

Разворот военного билета М.Н. Томилова.

В 15 лет назначен учителем начальных классов в Дорожковскую неполную среднюю школу. В нее ходили дети из полутора десятков окрестных деревень.

Условия для жизни были крайне суровыми. Сохранились воспоминания жительницы деревни Дорожково 1930-х годов. В них, в частности, говорится:

«В нашей деревне было всего три самовара, которые ставили только по воскресениям. У кого не было самовара, пили из чугунков. Кроватей тоже не было, спали на лавках или на полу на соломе. Стекол в окнах не было, натягивали брюшину, от которой в избе всегда был полумрак. По вечерам сидели с лучиной, позднее появились лампы керосиновые, и то не у всех».

Понятно, что такая жизнь мало кого устраивала. Молодежь стремилась изменить ее, что зачастую приводило к конфликтам. Не остался в стороне и юный учитель.

Он считал религию одной из главных проблем. Поэтому проводил антирелигиозную пропаганду среди своих учеников, участвовал в «перепрофилировании» церквей под клубы.

Михаил Никифорович Томилов с женой Марией Ивановной Будановой на фоне Невельской библиотеки. 1950-е годы.

А еще в те годы в Вологодской области молодежь придумывала частушки на злобу дня, которые распевала на праздниках.

Мой миленок без мозгов:
В церкви Богу молится.
Мне не надобно богов —
Буду комсомолиться.

Возможно, что Михаил Томилов знал и пел эти частушки. Впрочем, и без них ему хватало серьезных конфликтов в семье.

К сожалению, никто из близких не поддерживал его комсомольские взгляды на жизнь. Насколько всё было плохо  говорит тот факт, что родная сестра не разговаривала с ним через полвека после описываемых событий, и переходила на другую сторону улицы, увидев его.

Поняв, что ему не удастся выйти из семейного конфликта победителем, Михаил в 1939 году уволился из школы и уехал в Благовещенск. Вряд ли 19-летний молодой человек мог предположить, что свяжет жизнь с Дальним Востоком почти на четверть века.

Война и литература

Почему именно Благовещенск? Ответ на этот вопрос найти уже невозможно. Но, предположим, экс-учитель хотел, чтобы между ним и его семьей было как можно больше километров.

Праздничная демонстрация в Невельске. Михаил Томилов идет впереди колонны курсантов, слева. 1950-е годы.

Времени в дороге, чтобы подумать, как жить дальше, у Михаила Томилова было предостаточно. Поезд в направлении Хабаровска шёл не спеша, подолгу простаивая на узловых станциях. Один из попутчиков посоветовал парню задержаться в Благовещенске и даже дал несколько адресов предприятий, куда требовались работники.

Михаил так и поступил, устроился инструктором по подготовке кадров в управление речных путей Амурского бассейна.

В марте следующего года его призвали в РККА. Служил на Дальневосточном фронте. Постепенно дослужился до начальника телеграфной станции.

Михаил Томилов (слева) с товарищем. Невельск, 1950-е годы.

Попутно писал небольшие заметки в боевой листок. Его хвалили, советовали писать еще. Именно тогда он начал реализовывать свою тягу к сочинительству.

В 1945 году участвовал в освобождении Южного Сахалина в рядах 5-й смешанной авиационной бригады Дальневосточного фронта.

«Дед был радистом на самолете, — рассказывает внук ветерана Борис Храмов, известный сахалинский журналист, преимущественно пишущий о спорте. — Во время одного из боевых вылетов его самолет загорелся. Пилот всё же смог дотянуть до аэродрома и спас машину. Но дед, наглотавшись дыма, мучился с лёгкими до конца жизни.

Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».

Войну, к слову, вспоминать никогда не любил. И даже спустя четыре десятка лет на мои назойливые просьбы рассказать о ней, сухо отвечал, что не хочет вспоминать, как погибали его друзья».

5 октября 1945 года подошёл к концу срок службы. Встал вопрос: что делать на гражданке? Дома в Вологодской области его не ждали, да и в Приамурье тоже.

После долгих размышлений решил остаться на Сахалине – на земле, которую освобождал от японцев.

Шлюпочный переход Невельск – Углегорск, сентябрь 1957 года.

В октябре 1945 года приехал в Хонто (сейчас – Невельск) и снял комнату в доме японского рыбопромышленника. Однажды невольно стал свидетелем приступа болезни красивой японской девушки. История Итико легла в основу его рассказа «Дева искусств».

Скорее всего, это первый советский рассказ, в котором описывается быт жителей губернаторства Карафуто. Его темы вечны, как вечна сама литература: любовь, вероломство, разлука.

Удались молодому автору описания сакуры:

«Я любил эти деревца, особенно весной, когда они цветут. И сакурамбо мне нравились. По вкусу и форме они напоминают ягоды нашей черемухи: немного вязкой мякоти и косточка, похожая на маленькое темно-коричневое яичко. …Деревья цвели буйно. Издали казалось, что шалунья раскинула по ветру розовую вуаль, что сама красавица стоит где-то рядом с тобой, вот-вот возьмет тебя за руку и закружит в вальсе…».

Море потерпело поражение

В ноябре 1945 года Михаил Томилов был принят на должность заведующего Невельской начальной школы. Затем работал инспектором Невельского РОНО, завучем семилетней школы, учителем математики. Женился, у него родились дочери Виктория и Галина.

В 1948 году перешел на партийную работу. Его утвердили пропагандистом на  бюро Невельского РК ВКП(б). Через несколько лет был уже заместителем заведующего отдела пропаганды и агитации.  А после двухгодичной учебы в краевой партийной школе в Хабаровске стал завотделом.

По следам шлюпочного перехода в районной газете опубликовано фото и стихи М. Томилова.

Позже был переведён в Невельское мореходное училище на должность заместителя начальника по политической части.

В этот период начал сотрудничать с местной газетой «Вперёд» (позднее – «Ленинец»), где публиковались его заметки, фельетоны, стихотворения, басни и фотографии.

В сентябре 1957 года вместе с курсантами участвовал в шлюпочном переходе Невельск – Углегорск. За 18 дней было пройдено свыше 340 морских миль с остановками в Холмске, Чехове, Томари и Красногорске.

В основном шли на вёслах, но иногда использовали паруса. Маршрут изобиловал интересными эпизодами и происшествиями. Одна шлюпка едва не затонула. Люди не пострадали, зато пришел в негодность новый фотоаппарат, о котором замполит «мореходки» очень жалел.

Удостоверение члена Союза журналистов СССР.

По итогам похода в трудовой книжке Михаила Никифоровича появилась запись о вынесенной благодарности, а в газете «Ленинец» — большая статья.

«…В районе Орлово мы попали в 9-10-балльный шторм. Море, казалось, собрало всю силу и обрушило ее на нас. Зловещие волны, одна выше другой, набегали на наши суденышки, грозясь залить свинцовой водой… Вельбот развернуло лагом, захлестнуло волной и перевернуло верх килем… Команда затонувшего вельбота была спасена. Море вновь потерпело поражение…», — написал Михаил Томилов.

Осенью 1957 года случился конфликт с начальством. Для помощи в перетаскивании угля семье Томиловых отправили несколько курсантов (отопление-то в доме было печным). Михаил Никифорович счел, что подобная эксплуатация противоречит его жизненным принципам. И уволился — в связи с переводом в редакцию холмской газеты «Ленинское знамя». Так началась его карьера профессионального журналиста.

Сначала переехал в Холмск один. Через год ему выдали ключи от новой квартиры, куда сразу же перебралась семья.

Наконец-то он мог заниматься только творчеством. Жизнь налаживалась! Вскоре его назначили заведующим отдела писем, а чуть погодя – заместителем редактора.

В газете публиковалось много его статей и заметок. Он часто бывал на предприятиях района, везде пытался найти какую-то «изюминку».

«Большие светлые окна. Возле них, в ограде, на клумбах распустились золотые шары хризантем, георгины, разноцветки. Можно подумать, что здесь квартира любительницы цветов. Но нет. Своеобразный разговор станков убеждает, что здесь производственный участок, ремонтно-инструментальный», — это из статьи о судоремзаводе.

«…Шелест и вой пурги за окном напоминают Георгию Петровичу свою недалекую юность. Она осталась в Якутии, с трескучими морозами. Гибкая береза там становится зимой хрупкой, как льдинка. А чуть забудешься – и мягкий нос превращается в ледяшку. Но такого бешеного ветра, такого липкого снега, как на Сахалине, в Якутии не бывает», — а это уже о типографии.

Удавались ему и рассказы о героях производства. Вот, например, как он описал детство машиниста Владимира Бычкова:

«…Из короткого нерадостного детства Владимир Николаевич вспоминает железнодорожную станцию Синельниково, душистые сады, в которых можно забыться от обиды, бескрайние приднепровские степи, в которых тонули гудки паровозов. Они-то и звали черноголового сорванца к трудовой жизни…»

В 1960-м году Михаил Никифорович вступил в Союз журналистов СССР. Возможно, он еще долгое время радовал бы своими статьями читателей холмской газеты, но тут вышло постановление правительства СССР «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Особенно серьёзно такое «упорядочение» сказалось на Сахалине: из-за сокращения «северного коэффициента» зарплаты резко упали. Люди стали покидать остров. Подалась на материк и семья Томиловых.

Вода кольцом

Михаил Никифорович устроился литсотрудником в газету «Советская Сибирь» (Новосибирск). Но в 1962 году вернулся на родину – в Кичменгский Городок Вологодской области. Там работал в газетах «Призыв», «Красный Север».

Потом был учителем литературы и заместителем директора Кичменгско-Городецкой средней школы, а с 1971 года до выхода на пенсию – главным редактором районной газеты «Заря Севера».

Занимался историей района и области, изучал топонимику. Вёл переписку с ведущими институтами, музеями и учеными.

Читать его топонимические изыскания невероятно интересно. Особенно, черновые наброски, где он поясняет ход мыслей и то, как пришел к своим выводам.

Например, вот как разъяснён смысл названия реки Кичменга:

«Название древнепермское: Кымч (кольцо), ен – суффикс, га – вода. В переводе на русский: вода кольцом. И это не случайно, так как в самом устье река делала кольцеобразный изгиб. По названию речки наименовали русскую крепость и село, возникшее рядом с крепостью – Кичменгский городок».

Почему, кстати, слово древнепермское? Оказывается, что до прихода русских в этих местах жили финские и пермские племена.

Он собрал много исторических артефактов, начиная с окаменелостей палеозойской и мезозойской эры. Находил и орудия труда наших далёких предков, и двуствольный пистолет времен русско-шведской войны XVIII века. Часть из них впоследствии экспонировались в районном и областном музеях.

Интересовало его и совсем недавнее прошлое. Так, он подготовил к печати материалы об участниках Великой Отечественной войны, увековечив память о своих земляках.

«Первым редактором, под руководством которого я начала работать в «Заре Севера», был Михаил Никифорович Томилов. Историк по образованию, он был своеобразным, но очень грамотным человеком, благодаря которому в газете появлялось много краеведческих материалов», — вспоминает его младшая коллега Валентина Александровна Хинцицкая.

Обожал фотографировать, умел подмечать необычные ракурсы. Большую часть его творческого багажа занимают рассказы и стихи о природе Вологодской области, которую исходил вдоль и поперёк. Любил охоту, рыбалку, сбор грибов и ягод. Случаи, приключившиеся с ним во время походов, находили отклик в творчестве.

Однажды встретил рака:

«…Отщипываю маленький кусочек корочки и кладу его рядом с камешком, который лежит на дне почти у самого берега. Рак взял корочку обеими клешнями и придвинул ее к своему рту. Потом отполз к камню, что побольше. Устроился в тени его. И затих. Довольнёшенек даром человеческим».

В другой раз – белку:

«…Мне хотелось погладить бедняжку. Переплыть такую реку – не шутка. Но я сразу же отбросил эту мысль: пусть зверек отдыхает спокойно. Белочка еще посидела немного и, не торопясь, поскакала в бор…»

Потом – выдру:

«…Зверек сначала свистел тихо, как-то дружелюбно, потом все резче и настойчивее, и наконец, совсем сердито, если не сказать – зло…

Ну и сердитая хозяйка, — подумал я. – Эка важность – пришел в ее владения без приглашения.

Но хозяйка есть хозяйка. Ее воля – закон для порядочного мужчины».

Выйдя на пенсию, Михаил Никифорович не стал замыкаться в четырех стенах. Продолжил свои вылазки на природу, помогал коллегам в работе, занимался историей, любил играть в шахматы.

Он умер 8 июня 1989 года. Северяне помнят его. Записи о нем есть на сайте районной библиотеки, экспонаты, найденные им, демонстрируются в районном музее. С его творчеством можно познакомиться в архиве газеты «Заря Севера». Добрый след он оставил и на Сахалине – земле, которую в молодости освобождал от врага.

 

Проект «Сахалинские журналисты-фронтовики» реализуется Региональной общественной организацией «Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия». Партнерами проекта также выступили Администрация г. Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, «Российская газета», Издательский дом «Губернские ведомости», медиахолдинг «АСТВ», газета «Советский Сахалин», Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня».

