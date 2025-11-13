Губернатор области обсудил с журналистами ключевые вопросы жизни региона

На традиционной встрече с редакторами островных изданий глава области Валерий Лимаренко рассказал о текущей ситуации в регионе и поделился планами на будущее. Обсуждались острые темы, волнующие островитян: обеспечение топливом, борьба с недобросовестными застройщиками, демографическая ситуация, поддержка семей и новые меры по развитию городской инфраструктуры.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗАПРАВКАМИ?

Острая проблема с топливом и огромные очереди на АЗС остаются актуальными для региона. Губернатор сообщил, что создан специальный штаб для решения этой проблемы.

Топлива на островах хватает. Но обострились две проблемы – появившиеся на АЗС очереди и высокие цены в коммерческих организациях.

– Мы обратили внимание на структуру цены, – рассказал Валерий Лимаренко. – Взяли под контроль все показатели: заводскую и розничную цены, логистику, наценки. Сейчас думаем, как сделать так, чтобы помочь коммерческим заправкам снизить стоимость бензина. Сразу хочу сказать, что ННК торгует правильно, по их словам, даже в убыток, но тем не менее продолжает держать цены.

Для решения многочасовых пробок на заправках правительство области определилось с руководством ННК, что сливать топливо в накопители будут ночью, тем самым освободив дневное время для обслуживания клиентов. Также министерство по эффективному управлению регионом следит за тем, чтобы организационные дела (пересменка персонала, заправка, приём оплаты) проходили быстро.

В планах ННК открытие новых заправочных станций: в конце этого года заправка заработает в Поронайске, а в феврале следующего – в Холмске.

Председатель правительства области при необходимости будет сотрудничать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для установления нормативов в ценообразовании.

БОНУС К ИПОТЕКЕ

Для поддержки военнослужащих и молодых семей в этом году была введена выплата в 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке». Эта мера продлена до первой половины 2026 года.

— Мы видим, что количество участников программы растёт, но оно всё ещё меньше, чем могло бы быть, — отметил Валерий Лимаренко. — Поэтому программа продлена на полгода, чтобы все, кто имеет право, смогли воспользоваться господдержкой.

УЛУЧШЕНИЯ В ДЕМОГРАФИИ

Редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская подняла вопрос демографической ситуации. Долгое время регион сталкивался с оттоком населения. «СовСах» часто затрагивал эту проблему в своих публикациях и предлагал варианты привлечения и удержания молодёжи на островах.

По состоянию на 1 января 2025 года население области составляет около 458 тысяч человек, и впервые за многие годы зафиксирован небольшой, но устойчивый прирост. Приток населения по итогам года ожидается в размере 5 – 7 тысяч человек.

– Мы меняем имидж острова. Сахалин – это курорт не только из-за горнолыжного комплекса, – сказал Валерий Лимаренко. – В том числе из-за благоустройства в целом. Я считаю, что перелом произошёл. Теперь лишь нужно следить, чтобы к нам не приехало больше людей, чем нужно. Поэтому мы и ведём миграционную политику, следим за тем, кто к нам едет, чтобы не было людей, занимающихся чёрными делами.

Что предпринимается для роста населения?

Во-первых, строится арендное жильё для квалифицированных специалистов и их семей. Правительство следит за тем, кто получает квартиры. А программа «Карьера. Дом. Семья» помогает молодым людям обустроиться, получить работу и место для ребёнка в детском саду.

Во-вторых, молодёжь стимулируют оставаться в островном регионе. Так, с 2026 года школа «Алаид» будет принимать тех, кто готов в дальнейшем учиться в СахГУ, и готовить к выпускным экзаменам. Для тех, кому не хватит баллов, университет выделит 500 субсидированных мест. С этого года заработало новое общежитие СахалинТЕХа, которое в будущем станет местом притяжения молодёжи.

2026-й – ОПЯТЬ ГОД МАТЕРИНСТВА

Обсудили журналисты с губернатором программу «Счастливое материнство». Это крупный проект, рассчитанный на увеличение рождаемости.

2025 год на островах объявлен Годом счастливого материнства, следующий год в области также будет посвящён поддержке женщин на всех этапах: от планирования беременности до возвращения к работе.

Одни из ключевых элементов программы – профессиональная поддержка молодых матерей и возможность пользоваться услугами сертифицированных нянь. Правительство взаимодействует с работодателями, гарантируя сохранение рабочего места для женщин после декретного отпуска.

Для поддержки семей с маленькими детьми в этом году подготовлено 300 дипломированных нянь, в 2026-м обучат столько же.

Демографические показатели региона не могут не радовать: число беременностей увеличивается. Поставлена задача достичь показателя коэффициента рождаемости на одну женщину – 2 ребёнка.

Анастасия Карамушкина.