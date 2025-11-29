В Южно-Сахалинске впервые в истории островного спорта прошло первенство ДФО по синхронному плаванию

На протяжении трех дней, с 27 по 29 ноября, в центре водных видов спорта «Волна» соревновались более 150 юных спортсменов из Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области.

Борьбу за десять комплектов медалей вели синхронисты в нескольких возрастных группах: мальчики и девочки до 13 лет; девушки 13 — 15 лет и юноши 2009 — 2012 года рождения.

В каждой подгруппе участники первенства выступали в дисциплинах «соло», «дуэт», «группа», «дуэт-смешанная программа», «комби», «фигуры».

Островные любители спорта впервые смогли наблюдать столь масштабное и красивейшее первенство. И, конечно, все они переживали за сахалинских спортсменов.

Нашему корреспонденту пятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, главный тренер сборной области по синхронному плаванию Анастасия Архиповская рассказала:

— Юные сахалинские спортсмены дебютировали в столь серьезном первенстве. Данный вид спорта в Южно-Сахалинске очень молод, можно сказать, делает первые шаги. Девочки всего год посещают тренировки и это, будем откровенны, очень маленький срок, чтобы претендовать на высокие места в первенстве ДФО. Вместе с тем, у нас в активе серебряная медаль в программе «фигура» среди девочек 13 — 15 лет. Завоевала ее кандидат в мастера спорта Олеся Дударева. В программе «соло» она заняла четвертое место. Девочка приехала из Санкт-Петербурга, чтобы продолжить спортивные тренировки и выступать за островной регион. Хорошо выступили и другие наши воспитанницы. В «группе» в обязательной программе до 13 лет островная команда выглядела очень достойно. И не беда, что юные спортсменки не смогли пока бороться за медали, главное — они приобрели соревновательный опыт. Хотелось бы отметить выступление в этой же возрастной категории в произвольной программе «соло» Таисии Лефантьевой.

От себя могу добавить. Впервые наблюдал соревнования по синхронному плаванию в бассейне. И не на секунду не пожалел, что провел целый день среди участников первенства и смог насладится их вступлениями. Не скрою, многим мальчишкам и девчонкам надо много трудиться на тренировках, оттачивая свое мастерство в бассейне, преодолевая усталость, а порой, возможно, и желание оставить занятия этим видом спорта. Чтобы достичь высоких результатов в любом виде спорта, одного таланта мало. Трудолюбие на тренировках и огромное умение преодолевать усталость — залог успеха.

Что касается самих соревнований, то стал свидетелем прекрасных выступлений юных спортсменов, которые обладали определенной харизмой. И если кто-то из родителей не определился, в какую спортивную секцию привести своего ребенка, для начала посетите хотя бы одну тренировку юных синхронистов в центре водных видов спорта «Волна». Возможно, вашей девочке или мальчику понравится этот вид спорта, и ребенок изъявит желание посещать секцию олимпийского вида плавания.

Первенство ДФО проводилось по государственной программе «Спорт России», при содействии благотворительного фонда поддержки детского и юношеского спорта «Движение».

Игорь КАРПУК.

Фото автора.