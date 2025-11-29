В Южно-Сахалинске впервые в истории островного спорта прошло первенство ДФО по синхронному плаванию

На протяжении трех дней, с 27 по 29 ноября, в центре водных видов спорта «Волна» соревновались более 150 юных спортсменов из Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области.
Борьбу за десять комплектов медалей вели синхронисты в нескольких возрастных группах: мальчики и девочки до 13 лет; девушки 13 — 15 лет и юноши 2009 — 2012 года рождения.
В каждой подгруппе участники первенства выступали в дисциплинах «соло», «дуэт», «группа», «дуэт-смешанная программа», «комби», «фигуры».
Островные любители спорта впервые смогли наблюдать столь масштабное и красивейшее первенство. И, конечно, все они переживали за сахалинских спортсменов.
Первенство ДФО по синхронному плаванию. Фоторепортаж Игоря Карпука
Нашему корреспонденту пятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, главный тренер сборной области по синхронному плаванию Анастасия Архиповская рассказала:
— Юные сахалинские спортсмены дебютировали в столь серьезном первенстве. Данный вид спорта в Южно-Сахалинске очень молод, можно сказать, делает первые шаги. Девочки всего год посещают тренировки и это, будем откровенны, очень маленький срок, чтобы претендовать на высокие места в первенстве ДФО. Вместе с тем, у нас в активе серебряная медаль в программе «фигура» среди девочек 13 — 15 лет. Завоевала ее кандидат в мастера спорта Олеся Дударева. В программе «соло» она заняла четвертое место. Девочка приехала из Санкт-Петербурга, чтобы продолжить спортивные тренировки и выступать за островной регион.
Хорошо выступили и другие наши воспитанницы. В «группе» в обязательной программе до 13 лет островная команда выглядела очень достойно. И не беда, что юные спортсменки не смогли пока бороться за медали, главное — они приобрели соревновательный опыт. Хотелось бы отметить выступление в этой же возрастной категории в произвольной программе «соло» Таисии Лефантьевой.
От себя могу добавить. Впервые наблюдал соревнования по синхронному плаванию в бассейне. И не на секунду не пожалел, что провел целый день среди участников первенства и смог насладится их вступлениями. Не скрою, многим мальчишкам и девчонкам надо много трудиться на тренировках, оттачивая свое мастерство в бассейне, преодолевая усталость, а порой, возможно, и желание оставить занятия этим видом спорта. Чтобы достичь высоких результатов в любом виде спорта, одного таланта мало. Трудолюбие на тренировках и огромное умение преодолевать усталость — залог успеха.
Что касается самих соревнований, то стал свидетелем прекрасных выступлений юных спортсменов, которые обладали определенной харизмой. И если кто-то из родителей не определился, в какую спортивную секцию привести своего ребенка, для начала посетите хотя бы одну тренировку юных синхронистов в центре водных видов спорта «Волна». Возможно, вашей девочке или мальчику понравится этот вид спорта, и ребенок изъявит желание посещать секцию олимпийского вида плавания.
Первенство ДФО проводилось по государственной программе «Спорт России», при содействии благотворительного фонда поддержки детского и юношеского спорта «Движение».
Игорь КАРПУК.
Фото автора.