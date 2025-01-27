18 процентов жителей Южно-Сахалинска попадались на уловки телефонных мошенников

Мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными.

Современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные.

На эту тему сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл в январе опрос. В нём приняли участие экономически активные жители Южно-Сахалинска.

17% горожан рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвёртому (25%) звонят несколько раз в неделю, столько же горожан принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц.

Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев респондентов следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

18% горожан приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 14% – однократно, 4% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).