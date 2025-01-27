Вторник, 28 января, 2025
ДомойЛента событий
Лента событий

18 процентов жителей Южно-Сахалинска попадались на уловки телефонных мошенников

Мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными.

Современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные.

На эту тему сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл в январе опрос. В нём приняли участие экономически активные жители Южно-Сахалинска.

17% горожан рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвёртому (25%) звонят несколько раз в неделю, столько же горожан принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц.

Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев респондентов следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

18% горожан приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 14% – однократно, 4% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).

По теме:

Пенсионеры все чаще смеются над мошенниками

 

Предыдущая статья
Морской вокзал в Холмске обретает вторую жизнь и подарит комфорт пассажирам
Следующая статья
Сотни островитян бесплатно занимаются в спортивных залах по «Карте сахалинца»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Жизнь собачья… 

При всём богатстве выбора

Навага, которую мы выбираем

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ