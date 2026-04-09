180 южно-сахалинских семей переедут в новые квартиры

Горожане продолжают получать ключи от новых квартир в двух пятиэтажных домах на улице Больничной на 180 квартир. Это стало возможным благодаря реализации в областном центре программы переселения из аварийного жилья, которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Как рассказал начальник отдела переселения управления жилищной политики областного центра Роман Баринов, новосёлы – жители трёх общежитий на Коммунистическом проспекте и улице Авиационной, а также нескольких аварийных домов. Каждая квартира сдаётся полностью готовой к заселению: с чистовой отделкой, межкомнатными дверями, плитой и всей необходимой сантехникой. Это позволяет новым жильцам сразу же обустраиваться.

– В текущем году к переселению запланировано ещё 130 семей, а общая площадь расселённого аварийного жилья составит 5000 квадратных метров, – уточнил Роман Баринов.

Одной из обладательниц новой квартиры стала Галина Кириллова, которая более 30 лет прожила в комнате общежития на Коммунистическом проспекте.

– Сказать, что я рада, это ничего не сказать. Я получила благоустроенную однокомнатную квартиру. У меня кухня площадью примерно 7,5 квадратного метра, а моя комната в общежитии была 9,2 квадратного метра, – отметила южносахалинка.

Галина Кириллова подчеркнула, что новая квартира полностью соответствует современным требованиям: оборудована приборами учёта тепла, воды и электроэнергии, установлен домофон. Светлые отделочные материалы визуально расширяют пространство, а обои под покраску дают возможность для индивидуального дизайна. Балкон с выходом из кухни – современное и удобное решение.

– Хотелось бы сказать большое спасибо администрации Южно-Сахалинска, главе города Сергею Надсадину, который принял важное для нас решение – расселить общежития. Ну, а жильцам мне бы хотелось пожелать дружеского и благополучного соседства, – резюмировала Галина Кириллова.

КСТАТИ

Переселение жителей из аварийного фонда является одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и находится на личном контроле мэра.