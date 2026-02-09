Один против трех «фердинандов». Подвиг танкиста Федотова

Встречный бой

В начале 1945-го войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону немцев, устремились к Висле. Гитлеровцы сосредоточили значительные силы на пути наступавших и пытались их остановить.

Здесь, во встречном бою за немецкий посёлок Эмаус, 27 марта 1945-го и совершил свой главный подвиг Федотов.

Танк гвардии старшины шёл на левом фланге, следом бежали пехотинцы. Навстречу показались три немецкие самоходные артиллерийские установки «фердинанд».

Танк против трёх самоходок – это верная гибель.

– Командир! – крикнул водитель танка. – Даю задний ход.

Отойти назад – это единственный выход в создавшейся обстановке. Но это повлекло бы и отход нашей пехоты, срыв боевого задания.

– Отставить задний ход, – моментально принял решение Федотов. – Примем бой. Заряжай! Маневрировать, не дать им прицельно бить.

Старшина открыл верхний люк и бросил дымовую шашку в сторону противника. Танк быстро переменил позицию и открыл огонь по ближней самоходке.

С третьего выстрела «фердинанд» остановился и задымил.

– Есть одна! – крикнул башенный стрелок.

– Смотреть внимательно! Вперёд! – скомандовал Федотов.

В разрывах дыма было видно, как одна из самоходок остановилась у подбитой машины, чтобы забрать оставшихся в живых членов экипажа.

Но потерял ход и танк ИС – смертельно раненный механик-водитель повалился набок.

Командир сам сел за рычаги.

– Огонь!

И вторая самоходка с первого выстрела задымила, потом в ней стали рваться снаряды.

Вдруг по корпусу танка будто ударили чем-то тяжёлым. Федотов почувствовал резкую боль, но быстро пришёл в себя. Огляделся. Из четырёх членов экипажа в живых остались двое.

– Огонь!

Запылал видневшийся вдали бронетранспортёр.

– Снаряды кончились! – проговорил заряжающий. – Что будем делать, командир?

– А гусеницы на что? Вперед! Готовь гранаты!

На максимальной скорости ИС двинулся на вражеские позиции. Гусеницами была уничтожена миномётная батарея, вдавлено в землю противотанковое орудие, а разбежавшиеся расчёты танкисты забросали гранатами.

Танк продолжал утюжить фашистские окопы, подавляя малейшее сопротивление. А пехота занимала траншеи немецкой обороны.

И всё-таки один из снарядов настиг танк. Михаил с заряжающим едва сумели выбраться из горящей машины.

Городок Эмаус был взят, путь к Берлину стал короче.

Представляя гвардии старшину Михаила Федотова к званию Героя Советского Союза, командир 86-го отдельного гвардейского Краснознамённого Новозыбковского тяжёлого танкового полка гвардии полковник Гниленко писал в наградном листе: «За время боёв 1945 года герой-танкист уничтожил 6 немецких танков и самоходных орудий, 11 пушек, 2 минбатареи, 3 бронетранспортёра и около 100 немцев».

Память о герое

Когда М. А. Федотов получал в Кремле Звезду Героя, «всесоюзный староста» М. И. Калинин напутствовал его:

– Будь скромным и достойным. Остальное сделает начальство.

Но начальство сделало не всё. По крайней мере, в первые послевоенные десятилетия.

В «Советском Сахалине» было несколько материалов о Герое Федотове. Один из авторов, нештатный корреспондент С. Корыткин, в статье «Память о Герое» (газета за 13 января 1988 года) отмечал:

– Чем больше я пытался узнать о Михаиле Федотове, тем больше убеждался, насколько это трудно.

В Совете ветеранов ссылались на то, что его друзей уже нет в живых. В музеях о Герое Советского Союза не было никакой информации.

– Он «не наш» Герой, – отвечали.

Это означало, что он не родился на Сахалине и не освобождал его. Чужой Герой.

Хорошо, что нашёлся человек, который неравнодушно отнёсся к судьбе и памяти фронтовика. Это директор Южно-Сахалинского завода стройматериалов Павел Михайлович Мизин. Руководителем его назначили в 1982-м. На этом предприятии до 1972 года работал бульдозеристом Федотов. Трудились здесь и другие ветераны войны. О них мало что знали. Ограничивались по праздникам поздравлениями.

Мизин решил подойти к очередному Дню Победы неформально. Фронтовикам приготовили специальные подарки в виде солдатских котелков. К пенсионеру Федотову, который болел, директор поехал лично. И бывал у Героя неоднократно. Бывший танкист, выздоровев, также регулярно наведывался на завод. Встречался с молодёжью.

Хоронили его в 1986-м по высшему разряду – почётный караул, оркестр, ружейные залпы, речи… За счёт завода устроили щедрые поминки.

Директор завода заказал у скульптора Владимира Чеботарёва бронзовый бюст бывшего рабочего. Бюст установили на могиле Федотова на городском кладбище.

В здании конторы предприятия устроили что-то вроде музея Героя. Сюда позже вдова Федотова передала его награды.

Павел Мизин на общем собрании коллектива предложил включить М. А. Федотова навечно в штат, а его зарплату перечислять в фонд Мира.

Обратился в горисполком с предложением присвоить одной из улиц Южно-Сахалинска имя Героя. И такая улица появилась в районе бывшего грушевого сада.

Затем коллектив выступил с предложением присвоить заводу имя М. А. Федотова.

Над вдовой фронтовика Ольгой Иосифовной взяли шефство. Она получала продукты с подсобного хозяйства, по праздникам ей выдавалась премия, её приглашали на заводские мероприятия.

Помогали во всём, и не только по пустякам. Построили за 30 тыс. рублей дачный домик взамен сгоревшего, не взяв с вдовы ни копейки.

Сегодня о Герое, бывшем работнике завода, напоминает обновлённая скульптурная композиция при входе на предприятие с улицы Ленина.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.

Справка

Михаил Алексеевич Федотов родился 20 ноября 1916 года в селе Тимлюй Селенгинского района Забайкальской области (в советское время село вошло в состав Кабанского района Бурято-Монгольской АССР).

С 1937 по 1939 год служил в РККА на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, работал в родном селе трактористом-механиком в колхозе.

В июне 1941-го вновь призван в армию. Прошёл подготовку в Челябинском танковом училище. С февраля 1942-го в действующей армии в качестве командира танка Т-34 на Юго-Западном фронте. Участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. В 1945-м – командир тяжёлого танка ИС-2 в составе 86-го отдельного гвардейского Краснознамённого Новозыбковского тяжёлого танкового полка 2-го Белорусского фронта. Гвардии старшина. Неоднократно был ранен, но после лечения в медсанбате возвращался в строй. Отличился при прорыве обороны противника в районе Данцига (Гданьска), за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён также орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», а в 1985 году – орденом Отечественной войны I степени.

После войны, в 1949 году, переехал с семьёй на Сахалин. Жил в Луговом и в Южно-Сахалинске. Работал в пригородном совхозе, на бумкомбинате, затем на заводе строительных материалов.

Умер в 1986 году, похоронен на городском кладбище Южно-Сахалинска.

На малой родине

Память о Герое Советского Союза М. А. Федотове хранят и на его малой родине.

– Михаилу Федотову посвящена одна из глав книги Д. М. Цыренова «Герои Бурятии».

– В 2020 г. в Кабанске (Бурятия) установлен бюст Героя.