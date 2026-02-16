Эксперты рассказали, насколько опасна ледовая обстановка на юге Сахалине

«Просто жуть какая-то!» – подумал автор этих строк, окинув дилетантским взором спутниковые снимки, выложенные на сайте Росгидромета. Акватория у севера Сахалина целиком заморожена, Татарский пролив весь забит льдом, вдоль восточного побережья протянулся длинный шлейф ледовых полей до самого юга острова-рыбы. Мало того, и пространство между ним и японским Хоккайдо забито льдом. Получается, ещё немного и остров окажется в ледовой блокаде? А с другой стороны, если всё так проморожено, почему рыбаки жалуются на нестабильность припая? Что происходит на самом деле и чего ждать в дальнейшем? Журналист «Советского Сахалина» срочно связался с экспертами.

С морскими льдами на «ты»

Наша собеседница Марина Бобрецова – океанолог с большим стажем, почти полтора десятка лет проработавшая в отделе морских прогнозов и аэрометодов Сахгидромета. А до того работала в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа, – мониторила состояние обширного залива в юго-восточной части Баренцева моря – Печорской губы. Так что с поведением морских льдов в различных условиях знакома очень хорошо.

– Марина Михайловна, вроде, зима к концу, а в заливе Терпения, как сообщает Росгидромет, активно продолжается льдообразование. Это нормально?

– Лёд образуется независимо от числа на календаре, это зависит от температуры воды и воздуха. Очевидно, такие условия сложились в заливе. Показатель сплочённости 9 – 10 означает, что лёд здесь очень сплочённый, не видно свободного пространства между льдинами.

– Как вдоль восточного побережья образовалась вытянутая зона сплочённого льда, вынесенного восточно-сахалинским течением?

– В этом специфика восточного побережья – течение. Но при этом нужно учитывать и направление ветра. Поскольку сахалинский климат муссонный, зимой преобладают северное и северо-западное направления ветров. Течение пригоняет всё новые порции льда, но не тянет его строго вдоль побережья, потому что западными ветрами льды отгоняет мористее, дальше от берега.

По этой же причине вдоль восточного побережья, от вершины залива Терпения редко встречаются толстые льды – они отодвигаются ветрами, а на их месте образуется новый лёд.

Бывает, в конце апреля – в мае подует восточный ветер, сразу холодает, и люди говорят: «льды принесло». На самом деле, эти льды никуда далеко и не уносило, они всю зиму находились в море неподалёку, а восточный ветер просто прижимает их к берегу.

Новый ледниковый период отменяется

– Росгидромет приходит к выводу, что ледовитость Охотского моря по сравнению с прошлым годом повышена более чем на 3 процента. Это нормально или начинается всемирное оледенение?

– Мы в Сахалингидромете изучали данные с 1953 года, рассчитывали тренд ледовитости. В советское время, к слову, проводились полноценные ледовые разведки, а потом ледовую обстановку стали оценивать визуально. Сейчас используются визуальные оценки с огромными погрешностями. Но в целом наблюдается тренд на уменьшение ледовитости, хотя и с некоторыми колебаниями по годам. 3 процента – это в пределах погрешности, несущественно.

– На карте со спутниковыми данными видно, что на юге между Курилами и Хоккайдо всё забито льдами, это ведь угроза мореходству, не так ли?

– Обычное явление в конце зимы. Лёд в каждом сезоне достигает Хоккайдо, затем всегда «продавливается» в Тихий океан. Моряки, рыбаки об этом знают, меры принимают. Конечно, ледовая обстановка сказывается на логистике. В истории было множество случаев, когда суда застревали во льдах и подолгу не могли освободиться из этого плена.

– Нагнетание льдов, продолжение льдообразования – как долго продлится эта эпопея?

– Всё зависит от температуры, погоды, циклонов. Первые признаки таяния дрейфующего льда на юге проявляются в апреле. В мае происходит активное разрушение льдов из-за повышения температуры воздуха. На севере всё идёт дольше. Полное очищение Охотского моря наступает в июле. В районе Шантарских островов до этого времени сохраняются льдины. То есть ничего удивительного, если в середине лета, прогуливаясь по берегу моря, кто-то увидит одинокую проплывающую льдину.

– Рыбаки переживают: зубаря хотят половить, а тут – то торошение, то отрывы припая. Вроде, и морозцы по утрам, а стабильности нет…

– На юге Сахалина всегда припай неустойчивый. Это не Амурский и не Сахалинский заливы, где лёд мёртво стоит до конца зимы. На юге больше факторов: не хватает морозов, сильнее влияние приливов и отливов, влияет и ветер.

Припай есть, дело за рыбацкой фортуной

Своей точкой зрения с «Советским Сахалином» поделился начальник гидрометеорологического центра, и к тому же увлечённый рыболов-любитель со стажем, Александр Клочков:

– Насчёт ледовой блокады Сахалина – это чересчур громко сказано, на самом деле выход на открытую воду всегда есть. Мы получаем космические снимки каждый день, анализируем их. Кроме того, выезжаем на место, владеем ситуацией. Что касается возможных проблем для судоходства, пока серьёзных поводов для опасений нет. В заливе Терпения начальный, ниласовый лёд – он не такой толстый и судам типа рыболовных МРС проблем не создаёт. По югу: пассажирские паромы, работающие на Курилы, имеют достаточный ледовый класс для преодоления имеющихся заторов. Ну, а если, как бывало прежде, вдруг забивается льдами пролив Лаперуза с охотоморской стороны – есть альтернативный путь, известный ещё с советского времени. Суда обходят проблемную зону южнее, между островами Хоккайдо и Хонсю Сангарским проливом.

Рыбаков на юге острова можно обнадежить: припай установился от мыса Лесного до Свободного. В зависимости от ожидаемых гидрометеоусловий – отжимной ветер и амплитуда приливных колебаний – вводятся ограничения на отдельных участках. 10 февраля в Лесном ширина устойчивого припая достигала полутора километров, а на участке от Охотского до Свободного – полтора-два километра. В этот день рыбакам не рекомендовали посещать припай у Лесного из-за ожидаемого северо-западного отжимного ветра. В последующие дни обстановка обещает быть спокойной.

Наша рекомендация ры­боловам-любителям на юге Сахалина простая: смотрите прогноз перед отправкой на лёд.

В Стародубском ситуация сложнее. Лёд надёжно к берегу не пристал. Место вообще для рыбалки не самое уютное – приходится всё время быть на взводе, прислушиваться, осматриваться. Ведь в любой момент, особенно в прилив или отлив, во льду может образоваться трещина. На мой взгляд, куда привлекательнее и безопаснее рыбалка на внутренних водоёмах. По свежим данным от рыбаков: на днях на озере Изменчивом ближе к устью попадались на крючок и зубарик, и малоротка, и навага.

Иногда и льдины встают на дыбы

Многие рыбаки интересуются: отчего образуются торосы на льду. По словам Александра Клочкова, виноваты в этом сизигийные приливы в начале февраля. Так называют мощные морские приливы в периоды после новолуния или полнолуния. На юге острова перепады высот малой и полной вод достигали 1,2 метра. В результате за пределами относительно ровного припая образовалось огромное пространство, до 15 километров шириной, сплошь состоящее из торосов. Их образовали обломки однолетнего льда толщиной 30 – 40 сантиметров, которые очень плотно смёрзлись между собой.

Свою лепту в образование торосов вносит и ветер. Так, вдоль побережья у сёл Лесное и Охотское прежде пролегала широкая открытая трещина. Затем прошёл циклон, и под воздействием сильного северного ветра льдины «вздыбились», образовали барьер из торосов. Это хорошо видно на участке от 10 километра автодороги до Мальков. Рыбакам даже лучше: теперь тут нет «мокрых» трещин, сухо, легче передвигаться.

В общем, ничего необычного, зима как зима.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

По данным Сахалингидромета, на большинстве рек Сахалина в ближайшую декаду сохранится зимний режим, так что подлёдную рыбалку на внутренних водоёмах никто не отменял!