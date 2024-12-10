19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.