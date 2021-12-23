19-летний житель села Быков попался на краже пожертвований прихожан местной церкви

Фото: start.sampo.ru

 

По версии следствия, молодой человек, с уголовным бэкграундом  оказался причастен как минимум к двум кражам. Одну из них он совершил еще в ноябре. Ночью он взломал входную дверь и проник в храм. Обнаруженные там продукты питания сразу съел. После чего сломал замки на  ящиках для пожертвований и похитил оттуда деньги — 8 тысяч 200 рублей.

В декабре опять отправился в храм —  поживиться чужими деньгами. На этот раз «улов» оказался богаче — деньги, церковная утварь, шуруповерт и прочее имущество на сумму около 93 тысяч рублей. Вернувшись домой, он спрятал награбленное добро в подвале. 

И на момент задержания успел уже сбыть некоторое имущество.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Часть похищенного имущества изъята, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

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