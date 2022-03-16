19-летняя лыжница Анна Кожинова стала серебряной чемпионкой первенства России

В Кирово-Чепецке завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет На старт вышло 106 представительниц всех регионов страны.

В заключительный день соревнований выявляли сильнейших в гонке с масс-старта классическим стилем на дистанции 15 километров.

И вновь отличилась воспитанница СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска мастер спорта, член сборной России, обладательница двух серебряных медалей первенств мира среди молодежи Анна Кожинова.

В споре с сильнейшими лыжницами страны островитянка финишировала второй. Победительнице гонки из Тверской области Дарьи Непряевой она уступила 13,6 секунды. Анна остановила секундомер на отметке 44:23,6.

Хотелось бы отметить еще одну сахалинскую спортсменку, воспитанницу Охинской лыжной школы Юлию Завьялову. Девушке всего 17 лет, она кандидат в мастера спорта.

Стартовала Юлия в этой гонке под номеров-105. А это практически в конце всей группы. Несмотря на это, Завьялова проявила себя настоящим бойцом. По ходу гонки она постепенно обходила своих соперниц и смогла финишировать двадцать первой.

Только те, кто серьезно занимался или занимается сегодня лыжными гонками, может по достоинству оценить результат лыжницы из Охи. На финише Юлия Завьялова остановила секундомер на отметке 47:19,5.

И еще один представитель севера отличился на этом первенстве. В гонке на 10 километров свободным стилем Данил Нечипоренко в борьбе со 145 сильнейшими лыжниками страны занял шестое место и выполнил норматив мастера спорта по лыжным гонкам.

Игорь Карпук.