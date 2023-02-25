[19:38, 25.02.2023] Вышковская ТА: Российские банки призывают своих клиентов, которые владеют пластиковыми картами платежной системы Union Pay, снимать деньги со счетов. Некоторым из пользователей , в частности, банка «Приморье» уже пришли SMS-уведомления с предупреждением от банков. [19:40, 25.02.2023] Вышковская ТА: Хотя в России карты работают корректно.
В Охинском районе в верховье реки Дуна на восток в восьми километров от берега лесники обнаружили следы расправы над стадом краснокнижных северных оленей.
Судя по видео с места ЧП, размещенном в соцсетях,...
Удачные старты
В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту. В фанпарке «Бобровый Лог» состоялась гонка в слаломе.
Сахалинец Артем Кашинцев завоевал серебряную медаль.
В топ-10...