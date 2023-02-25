[19:38, 25.02.2023] Вышковская ТА: Российские банки призывают своих клиентов, которые владеют пластиковыми картами платежной системы Union Pay, снимать деньги со счетов. Некоторым из пользователей , в частности, банка «Приморье» уже пришли SMS-уведомления с предупреждением от банков. [19:40, 25.02.2023] Вышковская ТА: Хотя в России карты работают корректно.

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