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Грузовое сообщение  из Углегорского района в Южно-Сахалинск планируется возобновить до конца дня 2 августа

Как сообщили в местной администрации, начато возведение временного переезда, который заменит мост через небольшой водоём под названием Водолей. У этого сооружения разрушилось несколько пролётов, и ездить по нему стало небезопасно.

Движение для грузовиков по нему закрыли 1 августа. Проезд для другого транспорта сделали только по одной полосе, выставили знаки и заграждения. Автобусам приходится высаживать пассажиров и забирать их уже на другой стороне проблемного моста. Дорога, на которой он расположен, единственная соединяющая Углегорский район с остальной частью Сахалина.

Работы по обустройству временного объезда начались с 1 августа.  Его протяжённость составит 117 метров. Там уже сделана насыпь, проложены водопропускные трубы, устанавливают ограждения.

Участок возле Водолея стал за эти сутки узким местом – в буквальном смысле слова. Из-за него встало движение большегрузов, перевозящих в больших объёмах уголь с Солнцевского  разреза в порты района и движущихся в обратном направлении. Они выстроились в  бесконечные вереницы по обе стороны моста, сообщают жители района. Остальному транспорту приходится протискиваться между ними и идущими по встречной полосе машинами.  Уже зафиксирована одна авария – автомобиль улетел за пределы дороги.

Самим углевозам деваться некуда – они могут поехать только когда откроется временный мост. Можно сказать, угольщики сами выкопали себе яму – перевозка угля большегрузами ведётся практически круглосуточно, тяжёлая техника внесла свою лепту и в «ушатывание» моста через Водолей, и в образование многочисленных ухабов на дороге от Солнцевского разреза до Углегорска. Жители района постоянно говорят об этом властям на всех уровнях.  Этот факт признали и в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Там также сообщили, что капитальный ремонт ставшего аварийным сооружения планируется провести в кратчайшие сроки. А пока проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Эдуард Самойлов.

 

 

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