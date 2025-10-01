2 октября на Сахалине стартует международная «Золотая шайба»

Международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны, состоится в Южно-Сахалинске со 2 по 8 октября. Масштабные соревнования можно будет увидеть на льду дворца спорта «Кристалл» и учебно-тренировочного центра «Восток», сообщает пресс-служба минспорта области.

В главном спортивном событии второго осеннего месяца примут участие юноши старшей возрастной группы (2012 — 2013 г.р.). Свое мастерство покажут 12 команд.

Семь из них представляют Россию — «Приморье» из Уссурийска, островной «Сахалин», «Трансбункер» из Ванино, «Металлург» из Выксы, «Металлург» из Абазы, «Метеор» из Жуковского, «Янтарная звезда» из Калининграда. Конкуренцию им составят «Торпедо-2012» и «Торпедо-2013» из Республики Казахстан (Усть-Каменогорск) и хоккеисты Китайской Народной Республики — «Beijing galaxy icehockey» из Пекина, «Tsinghua university high school campus» из Цзяисна, «Jiamusi icehockey association» из Цзямусы.

На предварительном этапе команды будут разделены на две подгруппы. Матчи в них пройдут 2 — 6 октября. Решающие матчи за первую тройку лидеров состоятся в «Кристалле» 8 октября.

Все участники, несмотря на юный возраст, уже успели добиться своих первых крупных успехов. Так, «Металлург» из Выксы в мае этого года стал победителем Суперфинала Всероссийских соревнований «Золотая шайба». «Метеор» занял на этом турнире третье место, а «Трансбункер» — четвёртое.

Есть достижения и у остальных участников. А это значит, что на льду будет неимоверно жарко. Сахалинцев и гостей островного региона приглашают увидеть в деле будущих «звёзд» хоккея и поддержать юные таланты.

Церемония открытия пройдёт 2 октября в СШ «Кристалл» в 16.30. Вход свободный.