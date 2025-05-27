В Южно-Сахалинске может появиться памятник мужеству

Активисты из Сахалинского регионального фонда культуры выступили с предложением создать памятник защитникам Южного Сахалина от японских интервентов в период русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Администрация Южно-Сахалинска поддержала проект общественников и предложила благоустроить территорию рядом с Воскресенским кафедральным собором.

Как отметил представитель Сахалинского регионального фонда культуры Сергей Пономарёв, установка монумента позволит увековечить имена героев тех трагических событий, многие из которых стали жертвами репрессий со стороны захватчиков.

– В 1905 году Япония высадила в Пригородном целую дивизию, которой противостояли 1200 русских ополченцев. Наши защитники проявляли героизм, но не смогли сдержать неприятеля. Японцы тогда казнили около 300 мирных жителей. Имена многих погибших защитников, в рядах которых были как военнослужащие, так и ополченцы, известны. Установка памятника – дань уважения к историческим событиям. Администрация города нас поддержала. Размещение монумента на пересечении Компроспекта и улицы Комсомольской, вблизи нового здания СахГУ, станет нравственной точкой отсчёта для молодого поколения. А также значимой вехой для понимания значимости сахалинской истории. Мы считаем важным напомнить жителям острова о трагической странице прошлого, ведь именно благодаря событиям столетней давности сформировалась современная идентичность южной части Сахалина. Хотелось бы, чтобы жители города также поддержали нашу идею, – подчеркнул Сергей Пономарёв.

В Южно-Сахалинске есть успешные примеры реализованных проектов по инициативе общественников. Так, в 2013 году был установлен памятник Геннадию Невельскому. Также благодаря активности южносахалинцев появился памятник маршалу Александру Василевскому.

Возвести монумент защитникам Южного Сахалина планируется за счёт средств президентского грантового конкурса, а также при поддержке областного бюджета. Южно-сахалинские общественники заручились поддержкой председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука, который выразил готовность принять участие в создании композиции. Финальный облик будет определён позже, возможно, путём публичного обсуждения с жителями.