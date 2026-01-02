Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Сегодня исполняется 79 лет с того момента, как в России появилась Сахалинская область в её современных границах. Поздравляю вас, земляки, с днём рождения нашего островного региона!

В этот день мы вспоминаем всех, кто внес вклад в открытие и освоение Сахалина и Курил. Отечественных мореплавателей, которые закрепили эту землю за Россией. Солдат, офицеров и дружинников, вставших в 1905 году на защиту Сахалина от японцев. Склоняем головы перед подвигом советских воинов, которые спустя 40 лет освободили юг Сахалина и Курилы. Чествуем тех, кто строил на островах города, сёла, создавал предприятия, закладывал основу сегодняшнего благополучия.

Наша область с каждым днем меняется к лучшему. Запускаются новые производства, появляются объекты здравоохранения и образования, жилые дома. Города и сёла становятся всё более красивыми и удобными. Мы уделяем особое внимание поддержке материнства и детства. Создаём условия для занятий спортом и реализации творческих способностей. Возводим кампус СахалинТех. В его стенах молодежь будет получать образование по востребованным специальностям. Так сообща мы строим будущее Сахалинской области.

С праздником, земляки! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов в труде на благо островного региона и всей России! С днём рождения, Сахалинская область!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.