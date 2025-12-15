20 декабря открывается обновлённый горнолыжный склон «Белая сова» в Шахтёрске

За лето здесь была проведена масштабная работа: склон стал длиннее на 150 метров, стартовая площадка переместилась выше, основная инфраструктура перенесена в нижнюю часть склона, где установлен бугельный подъёмник на расширенном участке. Парк инвентаря пополнился новыми комплектами современного снаряжения для проката. Также была установлена и подключена новая ЛЭП, а парковка организована у начала трассы.

Открытие сезона начнётся в 13.00 и пройдёт в русском стиле с участием известных героев сказок — богатырей и красавиц. Здесь профессиональные тренеры из Южно-Сахалинска проведут мастер-классы по горным лыжам и сноуборду. Помимо этого, можно будет расписать новогодние открытки и ёлочные игрушки, поучаствовать в квесте и лотерее. А не замёрзнуть помогут горячие напитки и угощения.