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200 миллионов дополнительно выделено на закупку льготных лекарств

Число «льготников» увеличилось, и лекарства по бесплатным рецептам на складах выбираются быстрыми темпами. Спрос на льготные лекарства вырос на треть, из-за чего и возникла необеспеченная потребность. На сегодняшний день более 38 тысяч жителей Сахалина и Курил имеют право на получение льготных препаратов. В текущем году на обеспечение их лекарствами из областного бюджета направлено более 1,3 млрд рублей.

— Люди стали сталкиваться с задержками при получении льготных препаратов, в том числе и жизненно необходимых. Есть препараты очень дорогие, пенсионеры не могут себе позволить их купить. Мы пришли к вам за поддержкой, – обратилась к губернатору старший куратор проекта «Проводники здоровья» Ирина Троян.

— Бюджетные деньги на закупку препаратов были заложены в необходимом объёме. Однако, раз возник повышенный спрос на лекарства, его нужно оперативно удовлетворить – выделить дополнительные средства, пересмотреть систему менеджмента в поставке медикаментов, чтобы она осуществлялась более ритмично, – дал поручение губернатор Валерий Лимаренко.

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, аналоговые препараты не всегда подходят людям. Сейчас минздрав работает над управленческими ошибками. Дополнительно закуплено 71 наименование самых необходимых препаратов, определён график их поставок.

Как сообщила директор оптово-торгового предприятия «Фармация» Инна Гребенева, препараты уже начали поступать на склады и оттуда передаваться в аптеки. Губернатор поручил оперативно выдавать лекарства по отсроченным рецептам через проводников здоровья. Если же необходимых препаратов ещё нет на складах – организовать их выдачу с коммерческих аптечных полок либо направлять нуждающихся пациентов на терапию в дневной стационар.

На будущий год планируется закупить лекарств на треть больше.

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