2000 экземпляров специального выпуска «Советского Сахалина» раздадут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Восточный экономический форум проводится с 3 по 6 сентября. Сахалинская область – постоянный участник ВЭФ. Газета на восьми страницах рассказывает участникам и гостям форума о потенциале региона.

Здесь приветственное слово губернатора Валерия Лимаренко, статья о вкладе островитян в Великую Победу и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Рассказывается о развитии беспилотной авиации и аэродроме «Пушистый», который получил статус первого в России официального дронопорта. Подводятся итоги международного климатического форума, проведённого недавно на Сахалине. В одном из материалов Сахалинская область представлена как энергетический и логистический центр АТР.

Раскрываются секреты высокого инвестиционного рейтинга островной области.

Среди других тем – космическая достопримечательность Сахалина (трассовый измерительный пункт в Поронайске), преображение Корсаковского порта, Сахалинский государственный университет как вуз четвёртого поколения, льготы для студентов, превращение Южно-Сахалинска в город-курорт.

Тема выступления мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина – масштабные стройки и амбициозные проекты областного центра.

Газета пишет об обладателях почётного сертификата «Знак качества Сахалина», о производстве единственного в стране уникального продукта из водорослей, южно-сахалинском агропарке, о разработке технологии производства органоминерального удобрения, уникальном месторождении целебной сопочной грязи вулкана Баранского.

Всем будет интересно узнать о развитии спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», о прекрасном водно-спортивном комплексе «Волна», об одном из лучших в стране трамплинном комплексе «Высота», где можно прыгать на лыжах зимой и летом.

Приводится другая разнообразная информация.

Главная тема Восточного экономического форума-2025: Дальний Восток – сотрудничество во имя процветания и мира. Он пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатором является Фонд Росконгресс. Мероприятие станет центральным событием для России и стран АТР, где будут представлены ключевые проекты социально-экономической сферы.

Как ожидается, участие в юбилейном Х Восточном экономическом форуме примут представители более чем из 70 стран мира.

Мероприятия пройдут в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвящённых отношениям России с разными странами мира.

Ключевые треки ВЭФ

Реализация планов опережающего развития Дальнего Востока.

Расширение торгово-инвестиционного взаимодействия для решения стратегических задач.

Механизмы межрегиональной кооперации.

Диверсификация экономических связей.

В условиях геополитических трансформаций представители власти, политики, предприниматели и эксперты сосредоточатся на углублённом обсуждении перспектив взаимовыгодного сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На Восточном экономическом форуме будет проведён третий Международный форум «День сокола».

Международный форум «День сокола» – ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и учёных, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны.