Администрация Южно-Сахалинска вновь вошла в число лидеров национального рейтинга прозрачности закупок

Оглашены результаты национального рейтинга прозрачности закупок. Южно-Сахалинск сохранил позицию в десятке 86 муниципалитетов страны, шестой год подряд завоевав наивысшую категорию «Гарантированная прозрачность».

Торжественная XII церемония подведения итогов рейтинга состоялась накануне вечером в Москве, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» (НРПЗ) является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

— На протяжении последних 10 лет методология оценки прозрачности и эффективности закупочной деятельности участников проекта совершенствовалась, — уточнил председатель оргкомитета НРПЗ Виктор Симоненко.

— Особенностью этого года является то, что оценка некоторых критериев региональных и муниципальных заказчиков проводилась в соответствии с существующим разделением субъектов Российской Федерации на 12 экономических районов, что позволило учесть уникальные (географические) особенности регионов и городов.

Для анализа закупочной деятельности участников проекта на предмет прозрачности и эффективности используются данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, www.zakupki.gov.ru), официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет, состоящих из 35 критериев.

На основании этих данных группа аналитиков НРПЗ проводит исследование интенсивности конкуренции на процедурах, количества допущенных заявок, доли состоявшихся и несостоявшихся процедур, уровня экономии бюджетных средств, количества процедур с увеличением цены в ходе исполнения контракта, числа обжалований и запросов на разъяснения и др.

Число муниципальных закупок В Южно-Сахалинске с каждым годом растет. Так, за второе полугодие 2018 и первое полугодие 2019 количество завершенных закупок составило 2755, что на 15% больше аналогичного периода.

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 4 участника, что в два раза выше по сравнению с предыдущими годами.

Благодаря проделанной работе увеличилась конкурентоспособность торгов и уменьшилось число несостоявшихся закупок.

Кроме того, организация торгов гарантирует не только прозрачность закупок, но и эффективную экономию бюджетных средств.

Сумма сэкономленных средств по итогам проведения процедур электронных закупок составила 891 млн рублей.

Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрено обязательное привлечение субъектов малого предпринимательства в торгах в размере не менее 15% от общего объема проводимых закупок.

В Южно-Сахалинске показатель доли привлечения субъектов малого предпринимательства за 2018 год достигает 52%.

— Хотелось бы отметить, что Южно-Сахалинск занимает лидирующие позиции в рейтинге не первый год.

Шестое место из 86 участвовавших муниципалитетов страны — это отличный результат, при том, что разница между первым местом в сумме баллов минимальна.

Такая высокая оценка деятельности городского округа в сфере муниципального заказа свидетельствует о том, что департамент централизованных закупок грамотно подходит к подготовке документации, обеспечивая конкурентную среду, экономность, эффективность и прозрачность расходования средств бюджета, — дала оценку деятельности администрации председатель Контрольно-счетной палаты Городской Думы Южно-Сахалинска Наталья Косякина.

— Для жителей города важно, что обеспечивается качество закупок, конкурентоспособности рынка, что позволяет выполнить все условия контракта за наименьшую цену, а город в последствии сможет вложить денежные средства, которые сложились по результатам экономии, в какие-то другие проекты.

Напомним, проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» реализуется с 2006 года при поддержке Счетной палаты Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы России, профильных комитетов Государственной Думы РФ.

По результатам участнику рейтинга присваивается соответствующая категория: «Гарантированная прозрачность» (позиция высшего уровня), «Высокая прозрачность», «Средняя», «Базовая» и «Низкая».

Рейтинг прозрачности обновляется раз в год. Его методология и итоги исследования национального рынка закупок публикуются на официальном сайте проекта: www.nrpz.ru.

