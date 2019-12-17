Горячая телефонная линия «Ребенок в опасности!» пройдет в Южно-Сахалинске

В отделе опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска 18 декабря проведут горячую телефонную линию «Ребенок в опасности!», сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Специалисты проконсультируют горожан по вопросам защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме этого южносахалинцы смогут сообщить о нахождении детей в социально опасном положении, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и других фактах.

Анонимные сообщения не принимаются, конфиденциальность гарантируется.

Звонки будут приниматься с 14.00 до 17.00 по телефону 312-691 (доб. 2, 3, 7, 12, 13).