Четыре страныуже заявились на сахалинский этап Кубка мира по пара-горнолыжному спорту

Это Норвегия, Франция, Швейцария и США. Масштабные соревнования будут проходить на Сахалине с 9 по 21 февраля следующего года.

Подготовку к ним обсудили на рабочем совещании в региональном правительстве.

Этап Кубка мира примет расположенный в Южно-Сахалинске СТК «Горный воздух». Здесь к соревнованиям готовят две трассы «Спортивная» и «Спортивный рукав».

Вскоре будут установлены сети безопасности и специальные вешки.

Недавно возможности комплекса высоко оценили представители международного паралимпийского комитета, которые признали, что он готов к соревнованиям мирового уровня сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ожидается, что всего в сахалинском этапе Кубка мира примут участие около 80 сильнейших спортсменов из 20 стран.

Им предстоит бороться в пяти дисциплинах – слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск.

Участникам и гостям соревнований будут помогать 100 волонтеров.

Это студенты Сахалинского государственного университета.

Они уже проходят обучающие тренинги по оказанию доврачебной помощи, изучению английского языка, командообразованию и другим направлениям.

Для обеспечения оперативной медпомощи во время мероприятия будут дежурить врачи – уже определены пункты их размещения и количество специалистов.

Также при подготовкек этапу Кубка мира в Южно-Сахалинске проведут внеплановые проверки заведений общепита и гостиниц.

– Необходимо проработать вопрос комфортного размещения спортивных делегаций и болельщиков.

Например, все ли объекты приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Эта работа требует самого пристального внимания, – отметил губернатор Валерий Лимаренко, который вел рабочее совещание.

Этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту – одно из крупнейших соревнований для инвалидов.

По масштабу оно уступает лишь Паралимпийским играм и чемпионату мира.

В России эти состязания проводились только один раз – в 2013 году в Сочи.