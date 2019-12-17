В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака

В следующем году в регионе будет запущен ряд скрининговых программ, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Об этом стало известно в ходе конференции «Эндоскопия в диагностике рака желудка».

Наработками в области диагностики онкозаболеваний желудка с островными специалистами поделились профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный профпатолог МЧС России, член президиума Российской Ассоциации гастроэнтерологов Олег Саблин и заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Владимир Мальков.

Медики рассказали об особенностях диагностики пищеварительного тракта методом эндоскопии и путем проведения гастропанели (комплекса тестов крови, направленных на оценку анатомии и функций слизистой желудка).

Участие в мероприятии приняли руководители лечебно-профилактических учреждений области, а также специалисты различных медицинских профилей.

— Сахалинская область является антилидером среди дальневосточных регионов по показателям смертности от онкологии, — отметил во вступительном слове министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

– К сожалению, выявляемость на ранних стадиях в островном регионе пока остается на довольно низком уровне.

Это заставляет активизировать диагностическую службу. Чем раньше мы начнем выявлять заболевания, тем эффективнее сможем их лечить.

К борьбе со злокачественными образованиями в регионе подходят комплексно: совершенствуют материально-техническую базу, привлекают высококвалифицированные кадры.

Для развития онкопомощи в регионе приглашают специалистов ведущих онкологических центров страны.

С их помощью разработаны и внедрены новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.

В августе 2019 года в области стали применять метод низкодозовой компьютерной томографии по выявлению рака легких.

Проект признан одной из лучших социальных практик в стране. За четыре месяца было осмотрено 3242 человека, у 105 из них выявлены подозрения на злокачественные новообразования.

На очереди внедрение скрининговых программ по выявлению на ранних стадиях онкозаболеваний желудка и ободочной кишки.

— Во всем мире, в том числе и в России, наблюдается рост онкологических заболеваний желудка и ободочной кишки, поэтому начать скрининг именно сейчас очень актуально, — уверен главный онколог Сахалинской области, и.о. главного врача сахалинского областного онкологического диспансера Сергей Старцев.

— Ранний выявленный рак — это благоприятный прогноз для лечения и дальнейшей жизни.

Тем более, что наличие или отсутствие заболевания выявить очень просто – для этого достаточно сдать кровь из вены и в случае подозрений на онкологию пройти фиброгастроскопию желудка.

В следующем году в Сахалинской области планируется введение шести видов скрининга злокачественных новообразований.

Помимо рака желудка и ободочной кишки будет проводиться ранняя диагностика онкологических заболеваний молочной железы, шейки матки, толстого кишечника и предстательной железы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.