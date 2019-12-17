За кражу денег у коллеги наказание 30-летней южносахалинке определит суд

Как установлено в ходе следствия, женщина работала в государственном учреждении уборщицей служебных помещений.

Когда она находилась на своём рабочем месте, к ней обратилась коллега с просьбой помочь выйти на Интернет-страницу сайта соцсети с её телефона.

Подозреваемая взяла гаджет и обратила внимание на то, что на нем подключена услуга «Мобильный банк» и отсутствует пароль входа.

Открыв смс-сообщения с номера «900», она увидела на счету коллеги сумму более 30 тысяч рублей и решила частями похитить эти деньги.

Во исполнение своего корыстного умысла в течении нескольких дней, она тайно брала мобильный телефон и похищала денежные средства. Таким образом обвиняемая смогла украсть 23 тысячи рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении этой гражданки по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.