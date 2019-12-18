Такие были времена, такими были мы. История одного снимка

В 1977 году в Советском Союзе принимали новую Конституцию. Это событие запомнилось надолго, а применение основного закона на практике стало уроком на всю жизнь.

Работая в редакции газеты «Советский Сахалин» фотокорреспондентом, мне часто доводилось делать снимки в «досыл», то есть в завтрашний номер.

Нередко фотокорреспондент сам договаривался с партийным комитетом предприятия о том, что ему дозволят в передовой бригаде сделать снимок.

И не абы какой, а так, чтобы запечатлеть, как рабочие горячо обсуждают событие политического значения. И, конечно, всецело одобряют мудрую политику партии и правительства.

Такой подход к получению информации тогда назывался «откликами трудящихся».

Скучное это было дело – раздавать трудящимся экземпляры свежих газет и уговаривать их делать вид, что в передовицах можно что-то заинтересованно читать.

Решил я эту тоску разнообразить. Накануне на совете в моей семье было решено купить портативный телевизор.

Так вот, 7 октября 1977 года к открытию и трансляции внеочередной сессии Верховного Совета СССР, на которой принимался основной закон СССР, я был в бригаде токарей ремонтно-механического завода объединения «Сахалинуголь» в полной готовности.

Станочники из вечерней смены во время положенного по трудовому распорядку перерыва подсели к телевизору. Никого не пришлось призывать немножко потерпеть.

Можно сказать, вершилась история страны и ее граждан. Мастер и члены бригады токарей расположились у телевизора так, как им было удобно.

Дома я проявил пленку, утром явился к ответственному секретарю с готовой фотографией. Пока мои коллеги из других газет делали «отклики» по старинке, я пожинал лавры победителя.

Но эйфория улетучилась уже на следующий день.

В свежем номере газеты я не обнаружил на своей фотографии двух персонажей: мастера механического цеха и токаря. Заместитель редактора приказал ретушеру убрать их с фотографии.

Тут надо вспомнить, что в год принятия нового основного закона страны некоторые советские люди стремились перебраться на «землю обетованную».

Давалось им это с большими трудностями. Власть вела себя как-то неуверенно по отношению к этой части граждан, порой и оскорбительно. Увидев свой «усеченный» снимок на полосе, я понял, что в глазах станочников стал невольным сообщником той власти.

Правда, за компанию ретушер замазал краской и силуэт русского парня. Мне объяснили, что так телевизор не смотрят и не слушают.

Но мне и тогда, и сегодня «усеченная» фотография не дает покоя.

Мы жили в Южно-Сахалинске в поселке угольщиков.

Помню, что отец Давида (того, кого закрасил ретушер) 9 мая и 3 сентября ходил в пиджаке с боевыми наградами, он работал в железнодорожном училище рядом с ремонтно-механическим заводом.

А что касается Конституции, то несколько статей ныне действующего документа мне иногда помогают в работе.

Охранники в форме и без формы на рынках и в магазинах, на улицах перед офисами периодически пытаются запретить фотографировать.

Две статьи основного закона ставят их в тупик.

Валерий ТОКАРСКИЙ.

ОБ АВТОРЕ

Токарский Валерий Николаевич. Работал в «Советском Сахалине» с июля 1973 года по октябрь 1984-го.

Один из ведущих фотокорреспондентов Сахалинской области на рубеже 70 — 80-х годов.

В дальнейшем работал в региональном отделении ТАСС. Проживает в Хабаровске.

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