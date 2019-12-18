Топливо на Кунашир доставят двумя партиями 23 и 25 декабря

Из-за штормовых погодных условий возникли проблемы с доставкой топлива на Кунашир.

Определенную роль в этом также сыграло то, что компании-поставщики не смогли вовремя найди подходящие суда для перевозки нефтепродуктов и закупить их в нужных объемах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бензин на курильский остров завезут два судна из Приморского края.

Таких договоренностей ранее достигли компании-поставщики. Продажи бензина на курильском острове возобновятся уже на следующей неделе.

– Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией. Поставлена задача – в максимально короткие сроки нормализовать снабжение бензином жителей Кунашира.

Что касается дизельного топлива, то оно на острове есть в свободной продаже, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

Он добавил, что экстренные службы – пожарные, полиция, медицинские и социальные учреждения обеспечены топливом в необходимых объемах.

У многих местных жителей сегодня также имеются свои запасы бензина.