Три сахалинских полицейских осуждены за пытки подозреваемой

Южно-Сахалинский городской судом приговорил трех сотрудников полиции к лишению свободы.

Двое осуждены по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств), один по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения), сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По делу установлено, что 10.11.2015 эти оперуполномоченные УМВД России по г. Южно-Сахалинску в течение девяти часов пытались выбить из подозреваемой признательные показания о причастности к хищению денежных средств.

Применяли к ней средства ограничения движения и электрошокер, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду.

Полицейские угрожали женщине и применением сексуального насилия со стороны третьих лиц.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам, 4 годам и 3 годам лишения свободы, соответственно, в исправительной колонии общего режима, с назначением каждому дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.