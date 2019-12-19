Городской парк приглашает на выставку икебаны

21 декабря на территории городского парка впервые в истории Южно-Сахалинска состоится зимняя выставка икебаны «Хрустальный вернисаж».

Мероприятие посвящено красоте сахалинских растений.

На месте стеклянного павильона появится хрустальная оранжерея с яркой подсветкой.

Стены выставочного зала будут сплетены из ветвей кислицы, потолок украсят огромные люстры из дикоросов, а пол зальют льдом с цветами, выращенных на Сахалине.

Кроме, того флористы подготовили сорок ледовых миниатюр, десятки коллажей из цветов в кристальных рамках.

По мнению организаторов, выставка никого не оставит равнодушным, сахалинцы смогут по-новому взглянуть на растительный мир нашего острова.

Начало мероприятия в 19:00 часов.

Вход свободный.