На Сахалине оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний индивидуальный предприниматель, подозреваемый в незаконном получении крупной суммы денежных средств.

Установлено, что злоумышленник из открытых источников узнал информацию о том, что один из предпринимателей заключил с администрацией города Анивы контракт на ремонт дорожного полотна.

Связался с этим предпринимателем и сообщил, что для беспрепятственного принятия выполненных работ по данному контракту нужно заручиться поддержкой высокопоставленных лиц в администрации райцентра.

И предложил свою помощь за денежное вознаграждение в размере 10 проц. от общей стоимости контракта, что составляет около 3 миллионов рублей.

Тот согласился, и передал»посреднику» затребованную сумму в одном из офисов Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.