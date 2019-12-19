В Южно-Сахалинске работают «горячие» телефонные линии на тему гололеда

Администрация Южно-Сахалинска работает в режиме обратной связи с населением.

Запущены «горячие» телефонные линии, по которым горожане смогут оставить свои обращения о некачественной расчистке и уборке гололеда с городских улиц, тротуаров, а также подъездов к социальным объектам. Их номера: 72-30-20, 30-04-75 и 112.

Кроме этого, обращения от жителей принимаются в аккаунтах мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина в социальных сетях.

За прошедшие сутки уже поступило несколько десятков сообщений, которые были оперативно приняты в работу.

Вчера вечером глава города проинспектировал ряд районов и придомовых территорий областного центра и остался крайне недоволен их состоянием.

Сегодня утром по поручению мэра в администрации состоялось заседании комиссии по ЧС, на котором присутствовали руководители управляющих компаний и подрядных организаций, а также сотрудники профильных структур муниципалитета и курирующие вице-мэры.

Заседание прошло под председательством первого вице-мэра Южно-Сахалинска Наталии Куприной.

— Были заслушаны доклады ряда подрядных организаций.

Мы считаем, что компании должны мобилизовать свои силы и до конца сегодняшнего дня, когда люди будут возвращаться с работы, все дворы должны быть максимально убраны и вычищены.

Аналогичная задача стоит и перед подрядными организациями, убирающими тротуары. Вчерашний день показал, что ситуация в городе неудовлетворительная.

Также поставлена задача по расчистке подъездов к социальным объектам, межквартальным проездам и скверам.

Два раза в сутки будет проводится мониторинг ситуации, отчет будет направляться мэру Сергею Надсадину, — прокомментировала первый вице-мэр.

Со вчерашнего дня в городе работают группы мониторинга из числа специалистов профильных структур мэрии.

Уже обследовано более 700 дворовых территорий. Все выявленные нарушения фиксируются на фото.

Материалы готовятся для привлечения управляющих компании к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.