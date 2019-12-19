В Южно-Сахалинске торжественно открыли детский технопарк «Кванториум»

Церемония прошла сегодня в учебном корпусе гимназии №3 Южно-Сахалинска.
Это уже вторая площадка для детского технопарка в островном регионе, созданная в рамках национального проекта «Образование».
Ее открытие прошло нестандартно – традиционную красную ленту охладили жидким азотом и вместо разрезания разбили, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Со знаменательным событием начинающих ученых, их родителей и педагогов поздравил губернатор области Валерий Лимаренко.
– Сегодняшнее событие – прекрасный предновогодний подарок для сотен сахалинских детей и их родителей.
В новом «Кванториуме»есть все условия для обучения ребят техническим навыкам. Заниматься здесь смогут все желающие школьники, – сказал глава региона.
– Считаю очень важным, что воспитанники сахалинских «Кванториумов» успешно применяют знания на практике.
Так, в августе этого года на тематическом форуме они представили проекты велопарковок, а сейчас разрабатывают упаковку для пищевой продукции и 3D-турпо заказу областного художественного музея.
Запуская очередной технопарк, мы создаем условия для развития профессий международного уровня. В ближайшие годы технопарки или технические классы должны появиться в каждом районе области.
Новый «Кванториум» оснащен самой современной обучающей техникой и оборудованием.
В распоряжении у юных островитян – мультимедийное и техническое оборудование, 3D-принтеры, приборы для биологических исследований и наборы для робототехники.
Для ребят создан полноценный центр технического творчества, в котором они смогут заниматься по 6 направлениям: VR/AR-квантум, IT-квантум, биоквантум, промышленный дизайн, промышленная робототехника, хайтек-цех.
– Технологии стремительно развиваются, и мы стараемся шагать в ногу со временем, формировать в Южно-Сахалинске современные условия для образования.
Кто знает, может именно в этих стенах мы воспитаем будущих известных ученых и исследователей, чьи имена узнает весь мир, – сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Кроме того, в «Кванториуме» открыта шахматная гостиная.
Ребята собираются здесь для знакомства с правилами игры, разбирают интересные партии, решают шахматные задачи и участвуют в дружеских турнирах.
С нового года стартуют спецкурсы по математике и техническому английскому.
Первые занятия в детском технопарке начались в октябре. Сейчас новый «Кванториум» посещают 130 детей от 10 до 17 лет.
Планируется, что ежегодно в нем будут бесплатно обучаться более 800 школьников. В массовых мероприятиях детского технопарка смогут принимать участие свыше 3 тысяч человек.
Для записи в учреждение ребенок должен прийти в технопарк вместе с родителем и выбрать интересующее направление.
Сделать это можно 21 декабря на дне открытых дверей. Подробности можно узнать по телефону: 8(4242)24-02-03.
До конца года планируется открытие третьего технопарка на базе Дальневосточной детской железной дороги в Южно-Сахалинске.