Глубоко зачерпнули. Японские рыбаки задержаны за браконьерство

Во вторник российские пограничники задержали в районе южных Курил пять японских судов с экипажами на борту, осуществлявших промысел морепродуктов.

При проверке шхун оказалось, что в бортовых журналах цифры улова осьминога были намного меньше, чем фактически – более шести тонн.

В целях установления всех обстоятельств правонарушений и в связи с ухудшением гидрометеорологических условий японские суда были сопровождены в морской терминал Южно-Курильска.

Одежда, лекарства и продукты будут доставлены рыбакам из Японии.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Первая реакция из Токио — недоумение: ведь согласно подписанным договорам, японские рыбаки могут вести свой промысел в районе Курильской гряды в российских территориальных водах.

«Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения обстоятельств дела. Мы требуем вернуть корабли.

Из соображения гуманности мы требуем скорейшего освобождения рыбаков», — сообщил Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии.

Позже в ФСБ разъяснили, что претензий к местонахождению японских судов никаких нет. Пограничников смутил объем улова, который пришлось перепроверять прямо на борту.

Российские пограничники уже не в первый раз задерживают японские суда за незаконный промысел.

В феврале в Приморье сотрудники остановили шхуну, на которой обнаружили 7,5 тонны живого краба, из воды подняли более 200 незаконно установленных крабовых ловушек.

Ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Между тем министерство иностранных дел России сегодня призвало Токио принять меры по выполнению соглашения о борьбе с браконьерством.

Об этом заявила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Анна Прохорова.