Весь мир – театр Выставка-конкурс детского художественного творчества

Экспозиция, посвященная театру, развернута в малом зале областного художественного музея.

Представлено более 70 работ учащихся детских художественных школ и школ искусств из 12 муниципальных образований области.

Вдохновленные известными спектаклями, конкурсанты в возрасте от 9 до 18 лет показали в своих работах свое видение театральной жизни.

Одни отобразили героев любимых постановок и сцены из них. Другие заглянули за кулисы.

На рисунках – мюзиклы, балет, куклы, марионетки, театральное «добро» и «зло», моменты подготовки актеров к выходу на сцену.

Для одних детей театр – это музыка души, глубокий психологизм, для других – разноцветность и зрелищность карнавала.

Рисунки выполнены в различных живописных жанрах и стилях. Они показывают зрителю театральное искусство с разных точек зрения.

Победители и лауреаты конкурса определялись в трех номинациях: «Театр глазами людей», «Диалог с Шекспиром» и «Фантастический мир сцены».

Жюри оценило раскрытые темы, качество и оригинальность, творческий подход, оформление работ.

Но главное в том, что любовь к искусству, приходящая в раннем детстве и нашедшая свое отражение в произведениях юных художников, будет сопровождать участников выставки всю жизнь.

А посетители музея могут отправиться в красочное путешествие по загадочному миру театра в рисунках.

Людмила БЕРКОВИЧ.