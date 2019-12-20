Время работы сахалинского центра «Мой бизнес» увеличено

От островных предпринимателей прозвучало пожелание увеличить время работы учреждения.

Теперь центр бесплатного обслуживания предпринимателей работает в Южно-Сахалинске по ул. Емельянова, 6 с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Единственное исключение составляют окна МФЦ для бизнеса, открытые в центре. Они работают пока по прежнему графику – с 9.00 до 17.00.

Прием приходящих специалистов из различных госструктур идет по «плавающему» расписанию.

Получить дополнительную информацию о графике приема специалистов и услугах, которые оказывает сахалинский центр «Мой бизнес», можно по многоканальному телефону 8-800-222-0123.