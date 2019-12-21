Фонд капитального ремонта начал внедрять в своей работе автоматизированный модуль

«Советский Сахалин» уже сообщал, что в этом году проводится формирование единой технической политики при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Сделана большая работа, которая позволит ускорить и улучшить проектные решения и, как следствие, повысить качество ремонта.

В единую техническую политику входят цифровизация процессов, их стандартизация, единые технические задания и подходы, а также формирование альбома технических решений.

Об этих составляющих рассказал первый заместитель директора фонда капитального ремонта Роман КАЗБАН.

Сегодня заключен контракт с новосибирской компанией, которая поставила фонду модуль, в названии которого практически полностью отражена его задача – «Автоматизированный модуль работы фонда капитального ремонта в части проведения закупок, контроля заключения договоров и исполнения работ».

Он дает весь расклад прохождения многоквартирных домов через процесс капитального ремонта, начиная от их обследования, принятия решений собственниками жилья или администрацией и заканчивая строительно-монтажными работами, приемкой и оплатой.

Эта прозрачная и удобная система позволяет видеть каждое действие, каждый потраченный рубль. Все на виду.

К этой информации будут иметь доступ представители многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проводится по решению общего собрания собственников, и администрации муниципальных образований.

У них будут ключи доступа к своим объектам, право вносить замечания, полноценно участвовать в процессе ремонта.

Такие модули есть далеко не во всех российских регионах, а у сахалинского будут еще и свои особенности.

Работа в модуле выстраивается на основе этапов, у нас по сравнению с другими этих этапов гораздо больше.

Сахалинский фонд выполняет функции и технического заказчика, и проектировщика, и стройконтроля, а все потому, что фонд капитального ремонта формируется из четырех источников, тогда как в других регионах используются только средства собственников.

Благодаря тому, что у нас один из самых больших фондов в России, капитальные ремонты в области проводятся полноценно, не ограничиваясь полумерами. В текущем году бюджет фонда – чуть меньше 4 млрд рублей.

Что касается стандартизации, то на сегодняшний день Носстроем – Национальным объединением строителей России, головной структурой строительных ассоциаций – приняты 17 стандартов, которые регламентируют всю процедуру капитального ремонта.

Разработаны очень удобные технологические карты и контрольные таблицы, позволяющие полностью исключить человеческий фактор. Положено делать вот так – и никак иначе.

Единые технические задания и подходы тоже уже внедрены. Под этим термином следует понимать типизацию всех технических заданий, договоров и регламентов.

Заканчивается работа по формированию альбома технических решений. В ней принимали участие компетентные специалисты: строители, проектировщики, представители министерств строительства, ЖКХ, архитектуры.

Альбом планируется к сдаче 31 декабря. Но в первом квартале 2020 года его будут дорабатывать, исходя из особенностей эксплуатации домов.

Рабочая группа соберет пожелания, мнения эксплуатирующих организаций, которые выступают техническими заказчиками капитальных ремонтов в комиссионных отборах.

Альбом очень важен для повышения качества проектной документации.

Для исполнителей работ он будет настольной книгой, поскольку в альбоме подробно расписано, какие материалы, узлы, детали применять в каждом конкретном случае.

В строительстве качество работ определяется сравнением проекта с тем, что сделано, говорит Роман Казбан. Если все совпадает, значит, сработано хорошо.

Утепляя в ходе капитального ремонта фасады и крыши, строители помнят об энергосбережении.

По сути энергосбережение, достижение МКД новых энергетических параметров, которые позволяют экономить ресурсы – тепло, электроэнергию, воду, – это одна из целей капремонтов.

Поэтому в работу фонда включены мероприятия, которые позволяют экономить ресурсы и в результате деньги собственников, поскольку платить за коммунальные услуги после комплексного ремонта они станут меньше – до 30 процентов в целом.

Теплоизоляция фасада и окон дает до 30 проц. экономии тепла.

Утепление крыши новыми материалами – до 25 проц. Современные счетчики и лампочки позволяют экономить до 35 проц. электричества. Закрытая система горячего водоснабжения дает 25 проц. экономии воды.

Однако высоких показателей экономии ресурсов можно достичь только при комплексном ремонте домов, когда меняются все конструктивы от крыши до сетей.

Практика комплексных капитальных ремонтов пришла и к нам. Она, возможно, несколько изменит график ремонтов.

Актуализация плана капитальных ремонтов происходит каждый год, поскольку могут добавиться деньги на ремонты или появится необходимость ускорения работ на тех домах, износ которых приближается к цифрам, не позволяющим обновлять его конструкции.

Существует заблуждение, говорит Роман Казбан, что именно фонд капитального ремонта формирует краткосрочные планы ремонтов. На самом деле он формируется на основе предложений муниципальных образований и собственников.

И тут многое зависит от активности самих собственников. Они могут продвигать ремонт своих домов, ускорять его через администрации муниципальных образований.

Хотелось бы отметить, что в результате капитальных ремонтов сахалинцы часто получают и дополнительную коммунальную услугу – горячее водоснабжение – в тех домах, где ее раньше не было.

Для этого в тепловых узлах ставятся теплообменники, которые запитываются от системы отопления, холодная питьевая вода подогревается и идет вторым контуром в краны.

Но такое коммунальное счастье возможно не во всех домах. Надо, чтобы параметры теплоносителя на входе в дом были соответствующие.

А у нас есть так называемые концевые, просаженные дома, где параметры с существующими решениями поднять до нормативных практически невозможно.

Во время ремонтов также ставятся датчики погодного регулирования. Они открывают и закрывают задвижки в зависимости от наружной температуры. Эта локальная электроника работает в автономном режиме и экономит деньги собственников за отопление.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.