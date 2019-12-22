Спасемся от одиночества, интересная незнакомка! Как создавалась на Сахалине служба знакомств

В почти 95-летней истории «Советского Сахалина» был период, когда старейшая газета области имела приложение — рекламно-информационный еженедельник «Сахалинский вестник».

В 60 — 70-е годы прошлого века была такая тенденция: при областных газетах создавались рекламные приложения. Подобное издание долго пробивали и для Сахалина.

И вот в конце 1983 года согласие управления делами ЦК КПСС было получено. Обком КПСС принял постановление об издании газеты с 1 января 1984 года.

Придумали и название — «Сахалинский вестник». В штате полагалось иметь пять человек: редактор (он же одновременно корреспондент-организатор, ответственный секретарь, выпускающий, дизайнер, рекламный агент), художник, корректор, инспектор по приему объявлений и на полставки машинистка.

С первого номера новое издание привлекло к себе повышенное внимание. Тираж еженедельника рос как на дрожжах.

Причина успеха лежала на поверхности. В «Сахалинском вестнике», кроме объявлений граждан и рекламы предприятий, публиковалась масса всевозможных советов – то, чего не было (или было очень мало) в других газетах.

Это сейчас все издания и интернет забиты советами для читателей. А двадцать лет назад подобное было в диковинку.

Лица «Сахалинского вестника».

Где-где…В Караганде

Особой страницей в истории «Сахалинского вестника» стало создание службы знакомств. О ней думали с первых выпусков рекламно-информационного еженедельника.

Просили ускорить решение этого вопроса и читатели. Они ошибочно считали, что служба знакомств могла бы быть частью редакции.

Однако в советское время все подобные службы обязательно подчинялись предприятиям бытового обслуживания населения.

Они, согласно рекомендациям минбыта, должны были вести прием граждан, иметь картотеку, осуществлять переписку с абонентами, готовить к публикации объявления и передавать их затем редакции.

С таким распределением ролей считались все рекламно-информационные издания в стране.

Так как «Сахалинский вестник» не мог напрямую печатать объявления о знакомствах, пришлось заняться организацией службы знакомств.

Первый мой собеседник — начальник областного управления бытового обслуживания населения В. Кононенко – ничего не имел против службы знакомств.

Но проблема упиралась в помещение: свободного у него нет.

Заместитель председателя облисполкома Г. Грошева, курировавшая бытовое обслуживание, тоже не возражала насчет создания службы знакомств. Но и она с помещением помочь не могла.

Надо было искать помещение. Исколесив Южно-Сахалинск, взял на заметку ряд адресов.

Особенно подходил домишко, где прежде располагалась мастерская по ремонту обуви, в районе гастронома «Южный».

Но В. Кононенко сказал, что у него свои планы на этот домик. Отверг он и другие адреса. Проблема помещения оказалась неразрешимой.

Пришлось искать иной выход. Если на Сахалине не удается быстро создать службу знакомств, нужно подключить уже действующую на материке.

Причем такую, которая принимала бы объявления о знакомстве по почте, заочно. И такая служба знакомств нашлась. Аж в Караганде.

Конечно, заочный прием объявлений о знакомстве по тем временам требовал некоторых хлопот: нужно было представить две справки о семейном положении — из ЖЭУ и с работы, автобиографию, две фотокарточки.

Стоило объявление 30 руб. 65 коп. Уходило немало времени на почтовые пересылки. Но все-таки это было движение вперед.

И вот 30 октября 1985 г. в очередном выпуске «Сахалинского вестника» появилась заметка «Спасемся от одиночества, интересная незнакомка!».

Карагандинская служба знакомств объявляла заочный прием объявлений от жителей Сахалинской области и других регионов страны для опубликования в «Сахалинском вестнике».

Цель — помочь одиноким людям найти спутника жизни, преодолеть естественный психологический барьер при знакомстве людям застенчивым, замкнутым или же по каким-то причинам лишенным широкого круга общения. Здесь же были опубликованы и первые объявления о знакомстве.

А далее… раздался телефонный звонок:

– Что за безобразие организовали в газете, – негодовал в трубке голос секретаря обкома партии. — Не хватало еще свахи на Сахалине. Не будет этого.

Получил нагоняй и редактор «Советского Сахалина» Ф. Хрусталев.

Вызвал меня и сообщил о недовольстве «наверху».

— Федор Федорович, но это же мнение одного человека. Наоборот, многие благодарят нас за открытие новой рубрики… Поговорите с другим секретарем, с тем, что повыше…

Хрусталев обещал при случае перетолковать. Когда такой случай представился, редактор «Советского Сахалина» дал отмашку: можно публиковать объявления о знакомстве, начальство не возражает.

Ищу спутника жизни

В Карагандинской службе знакомств работал знаток этого дела, неугомонный и неунывающий человек – Аркадий Пожарный. У нас шла оживленная переписка.

Не часто, но подборки объявлений публиковались. Все-таки расстояние сдерживало многих потенциальных женихов и невест.

Аркадий все чаще стал изъявлять желание приехать на Сахалин и наладить работу службы знакомств на месте. И приехал-таки на остров.

На базе южно-сахалинского городского управления бытового обслуживания населения он организовал первую на Сахалине службу знакомств.

Работу она начала в марте 1987 года. Услуги оказывались по системе анонимной информационно-поисковой картотеки знакомств и публикацией объявлений в «Сахалинском вестнике».

Иногородние могли стать абонентами службы знакомств заочно. Для мужчин и женщин организовывались вечера встреч.

Подборки объявлений о знакомстве стали появляться в еженедельнике все чаще, потом почти в каждом номере.

Время от времени параллельно печатались объявления и Карагандинской службы знакомств, с которой редакция продолжала поддерживать отношения.

Только до 1991 года было помещено более тысячи объявлений.

Многие мужчины и женщины нашли свои половинки. Учет в этом отношении редакция не вела, но в подборках объявлений всегда были ссылки, что таким-то абонентам просьба больше не писать, они свой семейный вопрос решили.

Нынче служба знакомств – обычное дело. Есть специальные фирмы, чуть ли не все газеты ведут собственные рубрики, и интернет по этой части освоен.

И приятно осознавать, что «Сахалинский вестник» был здесь первопроходцем и внес заметный вклад в это благородное дело.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.



Рекламно-информационный еженедельник «Сахалинский вестник» выпускался в качестве приложения к газете «Советский Сахалин» с 1984 по 2000 год.

Но распространялся по подписке и в розницу как отдельное издание.

Первоначальный тираж был 25 тыс. экз., через три года, в пору наивысшего расцвета, тираж уже колебался от 97 тыс. до 100,5 тыс. экз.

Это был второй показатель в области после «Советского Сахалина».

Об авторе

Жердев Вячеслав Михайлович. В «Советский Сахалин» пришел в 1976 году после окончания отделения журналистики Дальневосточного госуниверситета.

Корреспондент, заместитель ответственного секретаря, редактор рекламно-информационного еженедельника «Сахалинский вестник».

В настоящее время ответственный секретарь редакции газеты «Советский Сахалин».