Горнолыжный курорт «Горный воздух» встречает гостей

В минувшее воскресенье на средней площадке «Горного воздуха» состоялся большой спортивный праздник в честь открытия нового сезона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Начался он со всеобщей разминки у подножия горы и с энергичных выступлений творческих коллективов.
В честь праздника канатная дорога действовала в особом режиме. Все желающие в течение часа могли бесплатно подняться на среднюю и верхнюю площадки комплекса.
На горе работали центры развлечений с логическими играми, проходил розыгрыш подарков, главным из которых стал сезонный ски-пасс.
В рамках специальной акции на установленной на средней площадке «елке желаний» были развешаны записки от детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из детского сада № 28.
Посетители СТК «Горный воздух» могли выполнить любое из желаний ребят. Все подарки отправят в детский сад и передадут детям.
В день открытия сезона заработала трасса «Запад». Вместе с другими любителями горнолыжного спорта ее опробовал губернатор Валерий Лимаренко.
– Спустился полдесятка раз: погода чудесная, склоны хорошие, но, конечно, ждем еще больше снега!
Зарядился на открытии официального сезона на «Горном» мощной энергией и настроением на всю предстоящую рабочую неделю, – рассказал о своих впечатлениях глава региона.
Уже в ближайшие недели, отмечают в сахалинском министерстве спорта, заработают и другие трассы «Горного воздуха».
– В этом году на южном и восточном склонах мы проложили систему искусственного оснежения.
Она нужна для комфортного катания даже при малоснежных зимах и способна продлевать горнолыжный сезон, – сообщил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.
– Помимо этого на восточном склоне установлено освещение. Теперь любители спорта смогут кататься здесь по будням до девяти, а по выходным до десяти часов вечера, тогда как раньше склон закрывали с наступлением сумерек.
В завершение спортивного праздника состоялся массовый костюмированный спуск с верхней площадки трассы «Запад».
В нем приняли участие несколько десятков горнолыжников и сноубордистов, среди которых были сказочные герои – Дед Мороз и Кощей Бессмертный.
А вечером состоялись шоу ратраков и праздничный салют.
Ирина Бородина.