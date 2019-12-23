Горнолыжный курорт «Горный воздух» встречает гостей

В минувшее воскресенье на средней площадке «Горного воздуха» состоялся большой спортивный праздник в честь открытия нового сезона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начался он со всеобщей разминки у подножия горы и с энергичных выступлений творческих коллективов.

В честь праздника канатная дорога действовала в особом режиме. Все желающие в течение часа могли бесплатно подняться на среднюю и верхнюю площадки комплекса.

На горе работали центры развлечений с логическими играми, проходил розыгрыш подарков, главным из которых стал сезонный ски-пасс.

В рамках специальной акции на установленной на средней площадке «елке желаний» были развешаны записки от детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из детского сада № 28.

Посетители СТК «Горный воздух» могли выполнить любое из желаний ребят. Все подарки отправят в детский сад и передадут детям.

В день открытия сезона заработала трасса «Запад». Вместе с другими любителями горнолыжного спорта ее опробовал губернатор Валерий Лимаренко.

– Спустился полдесятка раз: погода чудесная, склоны хорошие, но, конечно, ждем еще больше снега!

Зарядился на открытии официального сезона на «Горном» мощной энергией и настроением на всю предстоящую рабочую неделю, – рассказал о своих впечатлениях глава региона.



Уже в ближайшие недели, отмечают в сахалинском министерстве спорта, заработают и другие трассы «Горного воздуха».

– В этом году на южном и восточном склонах мы проложили систему искусственного оснежения.

Она нужна для комфортного катания даже при малоснежных зимах и способна продлевать горнолыжный сезон, – сообщил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

– Помимо этого на восточном склоне установлено освещение. Теперь любители спорта смогут кататься здесь по будням до девяти, а по выходным до десяти часов вечера, тогда как раньше склон закрывали с наступлением сумерек.

В завершение спортивного праздника состоялся массовый костюмированный спуск с верхней площадки трассы «Запад».

В нем приняли участие несколько десятков горнолыжников и сноубордистов, среди которых были сказочные герои – Дед Мороз и Кощей Бессмертный.

А вечером состоялись шоу ратраков и праздничный салют.

Ирина Бородина.