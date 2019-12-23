Сахалинские школьники отправились на Кремлевскую елку

Группа из 26 детей в возрасте от 10 до 13 лет вылетела сегодня утром в Москву на новогоднее представление в Государственном Кремлевском Дворце.

В составе делегации — отличники учебы, активисты и победители олимпиад и различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В этом году от Сахалинской области на главный новогодний праздник страны поехали на 10 школьников больше, чем в прошлом.

Сопровождать ребят в поездке будут педагоги, медицинский работник и сотрудники УВД, – отметила министр образования региона Наталья Мурашова.

– Уверена, что у всех участников новогоднего торжества останутся самые яркие эмоции, незабываемые впечатления, и появятся новые друзья.

Вернутся дети с праздничного мероприятия 27 декабря. Помимо Кремлёвской ёлки, которая состоится 25 декабря, ребят ждет интересная экскурсионная программа.

В неё войдут посещение океанариума и историко-культурного центра «Измайловский Кремль».