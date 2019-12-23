СахГУ отметил 70-летний юбилей альма-матер

Праздничное торжество открылось студенческим гимном «Гаудеамус».
Юбиляров поздравили представители органов власти, министерств и ведомств. Праздничное видеообращение прислал из Москвы выпускник СахГУ депутат Госдумы Георгий Карлов.
Ретроспективно об истории главного вуза области рассказал и. о. ректора Николай Бармин. Он сообщил, что созданный на базе учительского, а затем педагогического институтов, СахГУ за это время подготовил более 50 тыс. специалистов разного профиля.
Практически половина из них трудится в экономике островного региона.
Многие выпускники возглавляют крупные предприятия и организации, работают в органах государственной власти, в российских и зарубежных компаниях.
Ведь университет с недавних пор еще и кузница инженерных кадров для нефтегазовой индустрии и других отраслей промышленности. При техническом нефтегазовом институте действует физико-математический центр СТЕМ.
Подготовка специалистов отрасли ведется на самом современном оборудовании и тренажерах.
Сегодня в структуре СахГУ – пять институтов и два филиала. Здесь обучаются 8 тыс. студентов, работают около 900 человек, в их числе – 330 сотрудников профессорско-преподавательского состава.
Кандидаты и доктора наук курируют работу научных лабораторий, приобщая студентов к исследованиям в различных отраслях знаний.
Ведь цель вуза – в ответ на запросы рынка труда региона подготовить конкурентоспособные кадры, владеющие передовыми технологиями и профессиональными компетенциями.
Уровень трудоустройства молодых дипломированных специалистов СахГУ – один из самых высоких в России.
Более 90 проц. выпускников устраиваются на работу в первые же годы после окончания высшей школы, причем более 80 проц. по избранной специальности.
Кроме того, университет ведет подготовку кадров и в среднем профессиональном образовании.
В главном вузе региона заботятся о постоянном повышении компетентности профессорско-преподавательского состава и сотрудников.
На международной арене высшего образования СахГУ сотрудничает с университетами Китая, Республики Кореи, США, Японии и других стран.
Университет предоставляет молодежи все возможности, чтобы она проявила свои интеллектуальные, лидерские и организаторские качества в учебе, работе, творчестве, социально значимых проектах.
В вузе работают студенческое научное общество, волонтерское объединение, различные творческие коллективы.
Честь островного вуза молодежь защищает на различных международных конкурсах и олимпиадах, активно стажируется в иностранных вузах у носителей языка.
– Тем не менее, – отметил Николай Бармин, – все еще остро стоит проблема качества подготовки специалистов. Много нареканий от работодателей по уровню подготовки выпускников.
Необходимо менять содержание программ, интегрировать их в практическую деятельность, создавать современную цифровую образовательную среду, совершенствовать учебно-материальную базу.
На этих направлениях и будут сконцентрированы основные усилия профессорско-преподавательского состава.
От ассоциации «Сахалинстрой» на торжественном мероприятии с предложением выступил генеральный директор Валерий Мозолевский.
– У нас 380 стройорганизаций, десятки тысяч работающих, десятки миллиардов рублей освоения капитальных вложений, – сказал он.
– Ассоциация подписала соглашение по развитию образовательного проекта с политехническим колледжем и строительным техникумом.
Мы тесно сотрудничаем с этими учебными заведениями и ждем их выпускников на стройках, в проектных организациях и лабораториях.
Но сегодня в сфере строительства катастрофически не хватает специалистов высшего звена.
Предлагаем уже в 2020 году на базе СахГУ сформировать полноценный строительный факультет и предоставить для абитуриентов бюджетные места.
Как известно, островной университет классического типа создавался в бытность ректором доктора педагогических наук Бориса Мисикова.
– За время моей работы сменилось восемь министров образования России, – рассказал он. – Нам предлагалось несколько вариаций образовательной политики.
Сложные периоды сменялись периодами роста, плавного развития и осмысления того, что достигнуто, насколько вуз соответствует вызовам времени и новым задачам.
Мы отдали СахГУ лучшие годы в надежде, что в регионе он станет центром науки, культуры, образования, высшей квалификации. Я рад, что университет живет и развивается. 70 лет – это только начало пути. Пусть он будет добрым!
За значительные заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд большой группе преподавателей были вручены благодарственные письма и почетные грамоты министерства науки и высшего образования РФ, регионального правительства, областной думы, профильного регионального министерства, министерства культуры и архивного дела, городской думы, департамента образования Южно-Сахалинска.
Николай Бармин отметил почетными грамотами лучших преподавателей и студентов.
Завершились юбилейные торжества презентацией гимна СахГУ, авторами которого стали выпускники вуза и нынешние студенты, и новогодним ректорским балом.
Людмила Степанец.