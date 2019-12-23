СахГУ отметил 70-летний юбилей альма-матер

Праздничное торжество открылось студенческим гимном «Гаудеамус».

Юбиляров поздравили представители органов власти, министерств и ведомств. Праздничное видеообращение прислал из Москвы выпускник СахГУ депутат Госдумы Георгий Карлов.

Ретроспективно об истории главного вуза области рассказал и. о. ректора Николай Бармин. Он сообщил, что созданный на базе учительского, а затем педагогического институтов, СахГУ за это время подготовил более 50 тыс. специалистов разного профиля.

Практически половина из них трудится в экономике островного региона.

Многие выпускники возглавляют крупные предприятия и организации, работают в органах государственной власти, в российских и зарубежных компаниях.

Ведь университет с недавних пор еще и кузница инженерных кадров для нефтегазовой индустрии и других отраслей промышленности. При техническом нефтегазовом институте действует физико-математический центр СТЕМ.

Подготовка специалистов отрасли ведется на самом современном оборудовании и тренажерах.

Сегодня в структуре СахГУ – пять институтов и два филиала. Здесь обучаются 8 тыс. студентов, работают около 900 человек, в их числе – 330 сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Кандидаты и доктора наук курируют работу научных лабораторий, приобщая студентов к исследованиям в различных отраслях знаний.

Ведь цель вуза – в ответ на запросы рынка труда региона подготовить конкурентоспособные кадры, владеющие передовыми технологиями и профессиональными компетенциями.

Уровень трудоустройства молодых дипломированных специалистов СахГУ – один из самых высоких в России.

Более 90 проц. выпускников устраиваются на работу в первые же годы после окончания высшей школы, причем более 80 проц. по избранной специальности.

Кроме того, университет ведет подготовку кадров и в среднем профессиональном образовании.

В главном вузе региона заботятся о постоянном повышении компетентности профессорско-преподавательского состава и сотрудников.

На международной арене высшего образования СахГУ сотрудничает с университетами Китая, Республики Кореи, США, Японии и других стран.

Университет предоставляет молодежи все возможности, чтобы она проявила свои интеллектуальные, лидерские и организаторские качества в учебе, работе, творчестве, социально значимых проектах.

В вузе работают студенческое научное общество, волонтерское объединение, различные творческие коллективы.

Честь островного вуза молодежь защищает на различных международных конкурсах и олимпиадах, активно стажируется в иностранных вузах у носителей языка.

– Тем не менее, – отметил Николай Бармин, – все еще остро стоит проблема качества подготовки специалистов. Много нареканий от работодателей по уровню подготовки выпускников.

Необходимо менять содержание программ, интегрировать их в практическую деятельность, создавать современную цифровую образовательную среду, совершенствовать учебно-материальную базу.

На этих направлениях и будут сконцентрированы основные усилия профессорско-преподавательского состава.

От ассоциации «Сахалинстрой» на торжественном мероприятии с предложением выступил генеральный директор Валерий Мозолевский.

– У нас 380 стройорганизаций, десятки тысяч работающих, десятки миллиардов рублей освоения капитальных вложений, – сказал он.

– Ассоциация подписала соглашение по развитию образовательного проекта с политехническим колледжем и строительным техникумом.

Мы тесно сотрудничаем с этими учебными заведениями и ждем их выпускников на стройках, в проектных организациях и лабораториях.

Но сегодня в сфере строительства катастрофически не хватает специалистов высшего звена.

Предлагаем уже в 2020 году на базе СахГУ сформировать полноценный строительный факультет и предоставить для абитуриентов бюджетные места.

Как известно, островной университет классического типа создавался в бытность ректором доктора педагогических наук Бориса Мисикова.

– За время моей работы сменилось восемь министров образования России, – рассказал он. – Нам предлагалось несколько вариаций образовательной политики.

Сложные периоды сменялись периодами роста, плавного развития и осмысления того, что достигнуто, насколько вуз соответствует вызовам времени и новым задачам.

Мы отдали СахГУ лучшие годы в надежде, что в регионе он станет центром науки, культуры, образования, высшей квалификации. Я рад, что университет живет и развивается. 70 лет – это только начало пути. Пусть он будет добрым!

За значительные заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд большой группе преподавателей были вручены благодарственные письма и почетные грамоты министерства науки и высшего образования РФ, регионального правительства, областной думы, профильного регионального министерства, министерства культуры и архивного дела, городской думы, департамента образования Южно-Сахалинска.

Николай Бармин отметил почетными грамотами лучших преподавателей и студентов.

Завершились юбилейные торжества презентацией гимна СахГУ, авторами которого стали выпускники вуза и нынешние студенты, и новогодним ректорским балом.

Людмила Степанец.