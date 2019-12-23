В трех медицинских учреждениях Сахалинской области назначили новых главных врачей

Кадровые изменения произойдут в Южно-Курильской, Корсаковской центральных районных больницах, а также в областном противотуберкулезном диспансере.

Ротация необходима для повышения эффективности работы медицинских учреждений, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Пост руководителя Южно-Курильской ЦРБ покинет Игорь Логвиненко.

Поводом для принятия кадрового решения стало неисполнение возложенных на главного врача обязанностей, недостатки в организации лечебно-диагностического процесса.

Корсаковскую больницу возглавит один из ведущих сотрудников регионального министерства здравоохранения Константин Горфункель.

До настоящего времени он возглавлял в ведомстве отдел контроля качества. Осман Салманов, который руководил Корсаковской ЦРБ, станет главным врачом областного противотуберкулезного диспансера.

Действующий глава медучреждения Людмила Конотопец покидает пост в связи с уходом на пенсию.

Кроме того, решение принято в отношении исполняющего обязанности главного врача областного онкологического диспансера Сергея Старцева.

Распоряжением министерства здравоохранения области он будет назначен постоянным руководителем медучреждения.